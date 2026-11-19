Trenulețul lui Moș Crăciun revine spre bucuria celor mici

Atmosfera sărbătorilor de iarnă este tot mai aproape de Satu Mare! Mai este doar o săptămână până la deschiderea Târgului de Crăciun, programată pentru joi, 26 noiembrie 2026. Printre atracțiile mult așteptate de copii se numără și Trenulețul lui Moș Crăciun, care revine și în acest an pentru a le oferi celor mici o călătorie de poveste, plină de lumini, bucurie și magie.

Pregătirile pentru sărbătorile de iarnă intră pe ultima sută de metri în municipiul Satu Mare, iar organizatorii anunță revenirea uneia dintre cele mai îndrăgite atracții ale Târgului de Crăciun: Trenulețul lui Moș Crăciun.

Începând cu 26 noiembrie, cei mici vor avea din nou ocazia să urce în trenuleț și să se bucure de o experiență specială, într-un decor de sărbătoare, învăluit în lumini strălucitoare.

Trenulețul lui Moș Crăciun, pregătit pentru noi călătorii de poveste

Atracția, care a devenit una dintre bucuriile copiilor în perioada sărbătorilor de iarnă, promite și anul acesta momente de neuitat pentru întreaga familie.

Cei mici sunt invitați să descopere magia Crăciunului într-o călătorie plină de farmec, în timp ce părinții și bunicii vor putea împărtăși alături de ei bucuria sărbătorilor.

„O nouă călătorie de poveste îi așteaptă pe cei mici! Trenulețul lui Moș Crăciun revine și anul acesta, spre bucuria copiilor! Cei mici sunt invitați să descopere o lume magică, învăluită în lumini strălucitoare”, au transmis organizatorii.

Numărătoarea inversă a început! Târgul se deschide pe 26 noiembrie

Odată cu apropierea deschiderii Târgului de Crăciun, municipiul Satu Mare se pregătește să intre în atmosfera uneia dintre cele mai frumoase perioade ale anului.

Târgul va reprezenta un prilej pentru familii și copii de a petrece timp împreună și de a se bucura de farmecul sărbătorilor de iarnă.

Revenirea trenulețului completează atmosfera festivă și le oferă celor mici un motiv în plus să aștepte cu nerăbdare deschiderea evenimentului.

Așadar, numărătoarea inversă a început! Joi, 26 noiembrie, Târgul de Crăciun din Satu Mare își va deschide porțile, iar Trenulețul lui Moș Crăciun îi va aștepta pe copii pentru noi aventuri de poveste.