



În săptămâna 16–20 noiembrie 2026, la Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Satu Mare,director Pomian Gabriela,au debutat activitățile din cadrul proiectului educațional „De la joc... la educație financiară”, un demers prin care ne propunem să le oferim copiilor primele noțiuni de educație financiară, într-un mod atractiv, accesibil și adaptat vârstei preșcolare. Grupa mare „C”, coordonată de prof. ed. timpurie Merce Cuc Ileana și prof. ed. timpurie Angheluș Mirela; -Grupa mare „B”, coordonată de prof. ed. timpurie Hohadea Claudia și prof. ed. timpurie Bonea Anca, au pornit într-o călătorie fascinantă în lumea banilor, descoperind, prin joc și experiențe practice, că aceștia fac parte din viața noastră de zi cu zi. De la troc la bani – copiii au descoperit cum se realizau schimburile de bunuri înainte de apariția banilor și au experimentat jocuri de schimb, învățând că fiecare obiect poate avea o valoare. Economisim pentru viitor! – au descoperit importanța economisirii, au învățat ce înseamnă să păstrezi bani pentru un scop și au experimentat depunerea banilor la bancă, folosind un bancomat. Descoperim bancnotele! – au observat bancnotele, au identificat valorile acestora și au aflat informații interesante despre personalitățile istorice și culturale reprezentate pe ele. Ne jucăm și învățăm! – prin jocuri didactice și activități interactive, copiii au exersat recunoașterea banilor, asocierea valorilor, numărarea și utilizarea acestora în situații concrete. De ce este important să abordăm educația financiară încă de la grădiniță? Pentru că educația financiară nu înseamnă doar să recunoaștem monede și bancnote, ci și să formăm, încă din copilărie, comportamente și atitudini sănătoase: să facem diferența dintre dorințe și nevoi, să înțelegem valoarea lucrurilor, să economisim, să luăm decizii simple și să folosim responsabil resursele pe care le avem.Prin astfel de activități, copiii învață să fie mai responsabili, mai organizați, să aibă răbdare și să înțeleagă că nu putem cumpăra tot ceea ce ne dorim, că uneori este nevoie să alegem și să economisim pentru a ne îndeplini un obiectiv.Educația financiară timpurie pune bazele unor deprinderi utile pentru întreaga viață. Atunci când învățarea se realizează prin joc de rol, simulări, povești, jocuri matematice și situații din viața cotidiană, conceptele devin mai ușor de înțeles, iar copiii au ocazia să învețe făcând, experimentând și descoperind. Mulțumim ” Asociației pentru Promovarea Performanței în Educație ” pentru generozitatea de a ne oferi gratuit caietele de educație financiară, materiale valoroase care susțin demersul nostru educațional și ne ajută să transformăm învățarea într-o experiență practică și plăcută.