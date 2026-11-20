



Copiii care frecventează centrele de zi participă, cu ocazia Zilei Internaționale a Drepturilor Copilului, la activități educative și interactive care îi ajută să își cunoască și să își înțeleagă drepturile.

Marcată anual în 20 noiembrie, această zi aduce în atenție dreptul fiecărui copil la educație, protecție, sănătate și la un mediu sigur și armonios. În acest an se împlinesc 37 de ani de la adoptarea Convenției ONU privind Drepturile Copilului.

Prin activitățile organizate, cei mici sunt încurajați să descopere importanța acestor drepturi în viața de zi cu zi. Totodată, inițiativa subliniază responsabilitatea adulților și a comunității de a le asigura copiilor condiții adecvate pentru creștere și dezvoltare.

Reprezentanții centrelor de zi reafirmă, cu acest prilej, angajamentul de a sprijini accesul copiilor la o educație de calitate și la un mediu care să le ofere siguranță și sprijin.