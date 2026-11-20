Restaurant Someșul - Meniul Zilei Locale • 20.11.2026 08:12 Distribuie: Primește ziarul gratuit pe email! Abonează-te și citești ziarul Gazeta Nord-Vest zilnic, gratuit. Abonează-te Acasa Locale Restaurant Someșul - Meniul Zilei Articole Similare Locale Dr. Iulian Pfau Sălăgeanu, mesaj important în cadrul campaniei MOVEMBER: „Nu amâna grija pentru sănătatea ta!” acum 30 minute Locale Razie de amploare a Poliției și RAR în Satu Mare! 64 de amenzi și 10 certificate de înmatriculare reținute acum 38 minute Locale Proiectil exploziv de 100 mm, descoperit pe o stradă din Satu Mare! Pirotehniștii au intervenit de urgență acum 40 minute Locale Continuă modernizarea drumului județean DJ 193! Aproape 40 de kilometri de drum, reabilitați cu fonduri europene acum 42 minute Locale Ziua Internațională a Drepturilor Copilului, marcată prin activități educative în centrele de zi acum 3 ore Locale Planșeu prăbușit într-o clădire cu apartamente acum 18 ore Ultimele Articole Bursa zvonurilor Poliția economică și dubițarul de servici acum 17 ore Locale Simbolul de credinţă al Bisericii Ortodoxe – Crezul (10) acum 18 ore Sport Galben-albaștrii caută puncte în fața unei candidate la play-off acum 20 ore Sport Unirea Tășnad caută revanșa în fața propriilor suporteri acum 20 ore Sport Sătmăreanul Florin Mulcuțan, supervizor la o gală profesionistă de box la Brașov acum 20 ore Sport Victorie de caracter pentru CSM Olimpia acum 20 ore Cele mai citite 1 JUSTIȚIE. Scandalul „Mesei Calde” de la Socond explodează! Porsche, apartamente și terenuri, sub sechestru după o fraudă de peste 750.000 de lei 2 ALERTĂ!!! Numărul cazurilor de COVID-19, dublat la Satu Mare într-o singură săptămână! 3 ANCHETĂ. Dosarul „Masa Caldă” de la Socond și Stâna: trei inculpați, trimiși în judecată pentru o fraudă de peste 750.000 de lei 4 Incendiu la o casă din Lazuri. O persoană ar fi suferit arsuri, iar în clădire s-ar putea afla butelii 5 DURERE. Doliu în Satu Mare! Medicul Cecilia Cîmpeanu a murit la câteva zile după ce a fost resuscitată în urma unui accident grav Din aceeași categorie Dr. Iulian Pfau Sălăgeanu, mesaj important în cadrul campaniei MOVEMBER: „Nu amâna grija pentru sănătatea ta!” acum 30 minute Razie de amploare a Poliției și RAR în Satu Mare! 64 de amenzi și 10 certificate de înmatriculare reținute acum 38 minute Proiectil exploziv de 100 mm, descoperit pe o stradă din Satu Mare! Pirotehniștii au intervenit de urgență acum 40 minute Continuă modernizarea drumului județean DJ 193! Aproape 40 de kilometri de drum, reabilitați cu fonduri europene acum 42 minute Ziua Internațională a Drepturilor Copilului, marcată prin activități educative în centrele de zi acum 3 ore Ultimele știri Dr. Iulian Pfau Sălăgeanu, mesaj important în cadrul campaniei MOVEMBER: „Nu amâna grija pentru sănătatea ta!” acum 30 minute Razie de amploare a Poliției și RAR în Satu Mare! 64 de amenzi și 10 certificate de înmatriculare reținute acum 38 minute Proiectil exploziv de 100 mm, descoperit pe o stradă din Satu Mare! Pirotehniștii au intervenit de urgență acum 40 minute Continuă modernizarea drumului județean DJ 193! Aproape 40 de kilometri de drum, reabilitați cu fonduri europene acum 42 minute Ziua Internațională a Drepturilor Copilului, marcată prin activități educative în centrele de zi acum 3 ore