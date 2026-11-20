



Descoperire periculoasă în municipiul Satu Mare! Un proiectil exploziv de calibru 100 mm, rămas neexplodat, a fost găsit vineri, 20 noiembrie 2026, pe strada Căprioarei, în timpul unor lucrări de excavare pentru extinderea rețelei de alimentare cu apă. La fața locului a intervenit echipa pirotehnică din cadrul Detașamentului de Pompieri Satu Mare.

Potrivit informațiilor transmise de reprezentanții ISU Satu Mare, elementul de muniție a fost identificat de muncitorii care efectuau lucrări de excavare în zonă.

În urma descoperirii, a fost solicitată intervenția echipei pirotehnice, care s-a deplasat la fața locului pentru asigurarea zonei și gestionarea situației în condiții de siguranță.

Proiectilul descoperit are calibrul de 100 mm și face parte din categoria munițiilor neexplodate, care pot reprezenta un pericol major dacă sunt manipulate necorespunzător.

Avertismentul pompierilor pentru cetățeni

Reprezentanții ISU Satu Mare reamintesc populației că obiectele care seamănă cu elemente de muniție nu trebuie atinse, mișcate sau transportate, indiferent de starea în care se află.

Persoanele care descoperă asemenea obiecte sunt sfătuite să se îndepărteze imediat de zona respectivă și să anunțe autoritățile prin apel la numărul unic de urgență 112.

Intervenția pirotehniștilor are rolul de a preveni producerea unor accidente și de a elimina riscurile asociate munițiilor rămase neexplodate.