



Lucrările de modernizare a drumului județean DJ 193, pe traseul Satu Mare – Borlești – limita cu județul Maramureș, continuă pe mai multe sectoare. Potrivit Consiliului Județean Satu Mare, investiția vizează reabilitarea a aproximativ 40 de kilometri de drum, cu finanțare europeană prin Programul Regional Nord-Vest 2021–2027.

În această perioadă, lucrările se desfășoară pe mai multe porțiuni ale traseului și includ asfaltarea carosabilului, amenajarea sistemelor de scurgere a apelor pluviale și reabilitarea infrastructurii rutiere.

Modernizarea DJ 193 reprezintă o investiție importantă pentru îmbunătățirea condițiilor de circulație și facilitarea legăturilor dintre localitățile aflate pe traseu.

La finalizarea lucrărilor, șoferii vor beneficia de un drum modernizat, care va permite deplasarea în condiții mai bune de confort și siguranță.

Potrivit Consiliului Județean Satu Mare, proiectul urmărește dezvoltarea infrastructurii rutiere județene și îmbunătățirea conectivității între județele Satu Mare și Maramureș.

Modernizarea celor aproximativ 40 de kilometri de drum este realizată cu sprijinul fondurilor europene, prin Programul Regional Nord-Vest 2021–2027, contribuind la dezvoltarea rețelei de transport din județul Satu Mare.