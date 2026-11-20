Polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Satu Mare, împreună cu reprezentanții Registrului Auto Român (RAR), au desfășurat, în zilele de 18 și 19 noiembrie 2026, acțiuni de control pe două dintre cele mai circulate artere ale municipiului, strada Botizului și strada Careiului. În urma verificărilor, au fost aplicate 64 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 15.000 de lei.



Acțiunile au avut ca scop verificarea legalității transporturilor rutiere de persoane, precum și creșterea siguranței circulației în sezonul rece, când condițiile meteorologice pot influența semnificativ siguranța participanților la trafic.

În cadrul controalelor, polițiștii au verificat 105 autovehicule și 190 de persoane, urmărind respectarea legislației rutiere și identificarea eventualelor abateri.

În urma neregulilor constatate, oamenii legii au aplicat 64 de amenzi, valoarea totală a sancțiunilor depășind 15.000 de lei.

Zece certificate de înmatriculare, reținute în urma verificărilor tehnice

La acțiuni au participat și inspectorii Registrului Auto Român Satu Mare, care au efectuat verificări tehnice ale autovehiculelor oprite în trafic.

Controalele au urmărit identificarea vehiculelor care nu îndeplinesc condițiile tehnice necesare pentru a circula în siguranță pe drumurile publice.

În urma deficiențelor constatate, au fost reținute 10 certificate de înmatriculare.

Acțiunile desfășurate de Poliție și RAR au vizat prevenirea accidentelor rutiere și îmbunătățirea siguranței circulației, în contextul apropierii sezonului de iarnă.