



Sănătatea bărbaților și importanța prevenției au fost în centrul campaniei MOVEMBER desfășurate la Delfingen. Medicul Iulian Pfau Sălăgeanu s-a alăturat inițiativei, transmițând un mesaj de responsabilitate și încurajând angajații să acorde o atenție sporită sănătății, prin informare și controale medicale regulate.

Campania MOVEMBER, dedicată conștientizării problemelor de sănătate masculină, aduce în prim-plan importanța prevenției și a depistării timpurii a afecțiunilor. Prin această inițiativă, participanții sunt încurajați să nu neglijeze semnalele propriului organism și să acorde prioritate controalelor medicale periodice.

Prezent în cadrul campaniei organizate la Delfingen, dr. Iulian Pfau Sălăgeanu a subliniat că sănătatea trebuie să reprezinte o preocupare permanentă, nu doar atunci când apar probleme medicale.

„Astăzi, prin campania MOVEMBER – Delfingen, ne alăturăm unui mesaj important: sănătatea bărbaților contează! Prevenția, informarea și controalele medicale regulate pot face diferența”, a transmis medicul.

„Dincolo de o mustață simbolică, această campanie înseamnă responsabilitate”

Medicul a evidențiat și dimensiunea umană a campaniei, subliniind că grija pentru sănătate înseamnă responsabilitate atât față de propria persoană, cât și față de cei apropiați.

„Dincolo de o mustață simbolică sau de culoarea albastră, această campanie înseamnă responsabilitate, solidaritate și grijă pentru cei dragi. Mă bucur să fac parte din această inițiativă și să contribui la promovarea unui mesaj care merită să fie auzit: nu amâna grija pentru sănătatea ta!”, a declarat dr. Iulian Pfau Sălăgeanu.

Prin participarea la campania MOVEMBER, medicul își propune să contribuie la promovarea unei culturi a prevenției și a responsabilității față de sănătate.

„Ai grijă de tine! Încurajează-i și pe cei dragi să facă la fel! Fii responsabil, gândește în culoarea albastru!”, este îndemnul transmis de dr. Iulian Pfau Sălăgeanu.