



Duminică, 22 noiembrie 2026, a fost o zi de mare sărbătoare pentru comunitatea istorică românească din Ungaria, odată cu sfințirea noii picturi a Capelei Românești din Budapesta, lăcaș de cult aflat în interiorul Curților Gojdu, pe strada Holló nr. 8. Evenimentul a reunit ierarhi, preoți, oficiali români și maghiari, precum și numeroși credincioși.

Noua pictură a capelei a fost realizată de pictorul Victor Ionescu și împodobește interiorul acestui important lăcaș de cult, care funcționează neîntrerupt în actualul sediu din anul 1900.

Slujba de sfințire și Sfânta Liturghie arhierească au fost oficiate de Preasfinția Sa Sofronie, Episcopul Oradiei, împreună cu Preasfinția Sa Siluan, Episcopul Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria, înconjurați de un sobor de preoți din Ungaria și România.

Din sobor au făcut parte, între alții, Pr. Marius Maghiaru, protopop de Budapesta și președinte al Uniunii Culturale a Românilor din Ungaria, David Pop, conducătorul Așezământului Monahal românesc din Budapesta, și Arhidiaconul Emanuel Văduva de la Catedrala Episcopală din Gyula.

La eveniment au fost prezenți și numeroși oficiali, printre care Gabriel Șopandă, ambasadorul României în Ungaria, Florin Vasiloni, consulul general al României la Szeged, Szucsigán László, purtătorul de cuvânt al comunității românești în Parlamentul ungar, Kozma György, președintele Autoguvernării pe Țară a Românilor din Ungaria, precum și Szücs Balázs, viceprimar al sectorului VII din Budapesta.

Momentul are o semnificație aparte, întrucât are loc cu puțin timp înainte de aniversarea a 126 de ani de activitate a Parohiei Ortodoxe Române din Budapesta în actualul sediu, marcată la 25 noiembrie, și în preajma Zilei Naționale a României.

Sfințirea picturii reprezintă o nouă pagină importantă în viața spirituală și culturală a românilor din Ungaria și confirmă continuitatea și vitalitatea comunității ortodoxe românești din Budapesta.