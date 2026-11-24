Meniul Zilei - Restaurant Someșul Locale • 24.11.2026 09:08 Distribuie: Primește ziarul gratuit pe email! Abonează-te și citești ziarul Gazeta Nord-Vest zilnic, gratuit. Abonează-te Acasa Locale Meniul Zilei - Restaurant Someșul Articole Similare Locale Prefectul Altfatter Tamás cere soluționarea promptă a petițiilor: „În fața instituției noastre, toți cetățenii sunt egali” acum 6 minute Locale Pasarelă pentru pietoni și bicicliști la intersecția Crinul. Proiect de peste 74,85 milioane de lei la Satu Mare acum 18 minute Locale Decembrie, lună plină de spectacole la Teatrul de Nord Satu Mare! Comedie, magie pentru copii, premiere și un musical spectaculos în programul Trupei Mihai Raicu acum 2 ore Locale Clinica dr. Dorel Coica pregătește noi servicii: mamografie, laborator și internări de zi acum 2 ore Locale Vocea elevilor sătmăreni, ascultată la Inspectoratul Școlar Județean! Întâlnire între conducerea ISJ Satu Mare și reprezentanții Consiliului Județean al Elevilor acum 3 ore Locale Ziua Națională a României, sărbătorită la Ardud! Spectacol cultural-patriotic, recitaluri folclorice și ceremonii de depunere de coroane acum 3 ore Ultimele Articole Locale Investiție importantă în sănătatea sătmărenilor. Dr. Dorel Coica anunță noi servicii medicale și planuri de extindere a clinicii acum 3 ore Locale VERTICALI PENTRU ROMÂNIA: PĂȘIND SPRE LUMEA PLINĂ DE PACE ȘI BINE acum 3 ore Locale Investiție europeană de aproape 4,5 milioane de euro la Satu Mare! Clădirea de pe strada Porumbeilor nr. 1, transformată în centru multifuncțional acum 4 ore Cultură „Veniți să ne bucurăm împreună de muzică, amintiri și o atmosferă de poveste” acum 13 ore Anunțuri Finalizarea proiectului „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii aeroportuare” acum 15 ore Bursa zvonurilor La Piața Mică din Satu Mare, încă mâncăm fără credit! acum 16 ore Cele mai citite 1 ALERTĂ!!! Numărul cazurilor de COVID-19, dublat la Satu Mare într-o singură săptămână! 2 In Extenso, 30 de ani de muzică, prietenie și poveste: trupa din Carei se reunește pe scena unde a început totul 3 Satu Mare găzduiește un congres internațional de stomatologie. Specialiști din România și străinătate se reunesc în ianuarie 2027 4 PERFORMANȚĂ. De la Călinești-Oaș, pe scena unei gale internaționale din Germania! Designerul Maria Surd, invitată specială la Elite Gala Party din Stuttgart 5 DEMERSURI. Mircea Govor, zi de foc la București! Deputatul sătmărean a dus la Guvern proiecte importante pentru Satu Mare Din aceeași categorie Prefectul Altfatter Tamás cere soluționarea promptă a petițiilor: „În fața instituției noastre, toți cetățenii sunt egali” acum 6 minute Pasarelă pentru pietoni și bicicliști la intersecția Crinul. Proiect de peste 74,85 milioane de lei la Satu Mare acum 18 minute Decembrie, lună plină de spectacole la Teatrul de Nord Satu Mare! Comedie, magie pentru copii, premiere și un musical spectaculos în programul Trupei Mihai Raicu acum 2 ore Clinica dr. Dorel Coica pregătește noi servicii: mamografie, laborator și internări de zi acum 2 ore Vocea elevilor sătmăreni, ascultată la Inspectoratul Școlar Județean! Întâlnire între conducerea ISJ Satu Mare și reprezentanții Consiliului Județean al Elevilor acum 3 ore Ultimele știri Prefectul Altfatter Tamás cere soluționarea promptă a petițiilor: „În fața instituției noastre, toți cetățenii sunt egali” acum 6 minute Pasarelă pentru pietoni și bicicliști la intersecția Crinul. Proiect de peste 74,85 milioane de lei la Satu Mare acum 18 minute Decembrie, lună plină de spectacole la Teatrul de Nord Satu Mare! Comedie, magie pentru copii, premiere și un musical spectaculos în programul Trupei Mihai Raicu acum 2 ore Clinica dr. Dorel Coica pregătește noi servicii: mamografie, laborator și internări de zi acum 2 ore Vocea elevilor sătmăreni, ascultată la Inspectoratul Școlar Județean! Întâlnire între conducerea ISJ Satu Mare și reprezentanții Consiliului Județean al Elevilor acum 3 ore