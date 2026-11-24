Filarmonica și Teatrul de Nord, incluse în proiect

Lucrările de reabilitare a clădirii situate pe strada Porumbeilor nr. 1 din municipiul Satu Mare avansează, imobilul urmând să fie transformat într-un centru multifuncțional modern, destinat comunității. Investiția face parte din proiectul transfrontalier CultuRO-HUb, derulat în parteneriat de orașele Satu Mare și Nyíregyháza, cu finanțare europeană. Proiectul include și reabilitarea fațadei Filarmonicii din Satu Mare, modernizarea sistemului de climatizare al Teatrului de Nord, precum și organizarea unor activități culturale comune între România și Ungaria. Bugetul alocat municipiului Satu Mare este de aproximativ 4,48 milioane de euro.

O clădire degradată de pe strada Porumbeilor va deveni centru multifuncțional

Unul dintre principalele obiective ale proiectului CultuRO-HUb îl reprezintă reabilitarea imobilului situat pe strada Porumbeilor nr. 1, aflat într-o stare de degradare.

Potrivit informațiilor transmise de Primăria Municipiului Satu Mare, lucrările de reabilitare sunt în desfășurare, iar investiția urmărește valorificarea patrimoniului construit al orașului și transformarea clădirii într-un spațiu modern, accesibil și util comunității.

După finalizarea intervențiilor, imobilul va găzdui un centru multifuncțional de servicii, contribuind la dezvoltarea infrastructurii culturale și comunitare din municipiu.

Prin această investiție, administrația locală urmărește recuperarea unei clădiri degradate și reintegrarea acesteia în circuitul urban, oferindu-i o nouă funcționalitate.

Filarmonica din Satu Mare și Teatrul de Nord, vizate de investiții

Proiectul nu se limitează la reabilitarea clădirii de pe strada Porumbeilor, ci cuprinde și alte două obiective culturale importante ale municipiului.

Astfel, fațada Filarmonicii din Satu Mare va fi reabilitată, lucrările urmând să contribuie la conservarea și punerea în valoare a patrimoniului arhitectural și cultural local.

Intervenția are ca scop îmbunătățirea aspectului exterior al clădirii și creșterea atractivității acesteia pentru publicul local și pentru turiștii care vizitează municipiul.

De asemenea, Teatrul de Nord Satu Mare va beneficia de instalarea unui sistem de aer condiționat, investiție menită să îmbunătățească confortul spectatorilor și condițiile de desfășurare a activităților culturale.

Modernizarea infrastructurii celor două instituții reprezintă o componentă importantă a proiectului, care urmărește dezvoltarea unor spații culturale mai accesibile și mai bine adaptate nevoilor comunității.

Colaborare culturală între Satu Mare și Nyíregyháza

Proiectul CultuRO-HUb este implementat în județele Satu Mare și Szabolcs-Szatmár-Bereg și urmărește consolidarea relațiilor culturale transfrontaliere dintre România și Ungaria.

Prin colaborarea dintre municipiile Satu Mare și Nyíregyháza, proiectul își propune să extindă oferta culturală regională și să încurajeze schimburile de experiență între artiști, instituții și comunități.

Unul dintre obiectivele principale îl reprezintă dezvoltarea serviciilor culturale urbane și creșterea rolului culturii în viața societății.

În cadrul proiectului vor fi organizate trei ateliere profesionale, care vor reuni experți din România și Ungaria pentru a identifica noi oportunități de colaborare.

Discuțiile vor aborda domenii precum teatrul, muzica, dansul și gastronomia, dar și posibilitatea dezvoltării unor noi concepte de festivaluri și evenimente culturale.

Festival multicultural dedicat tradițiilor românești și maghiare

O altă componentă importantă a proiectului o reprezintă organizarea unui festival multicultural de amploare în municipiul Satu Mare.

Evenimentul va pune în valoare patrimoniul cultural comun al regiunilor transfrontaliere, promovând diversitatea, tradițiile și cooperarea dintre comunitățile românești și maghiare.

Festivalul va valorifica infrastructura culturală dezvoltată prin proiect și va oferi publicului oportunitatea de a descoperi manifestări artistice și tradiții specifice celor două țări.

Prin astfel de inițiative, organizatorii urmăresc consolidarea dialogului intercultural și dezvoltarea unor colaborări durabile între instituțiile și comunitățile din regiune.

Aproape 9 milioane de euro pentru proiectul transfrontalier

Valoarea totală a proiectului CultuRO-HUb este de 8.893.180,04 euro, din care finanțarea asigurată prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) se ridică la 7.114.544,02 euro.

Bugetul aferent Municipiului Satu Mare este de 4.479.939,42 euro, fiind structurat astfel:

3.583.951,53 euro – finanțare europeană prin FEDR;

806.389,09 euro – contribuție națională de la bugetul de stat;

89.598,80 euro – contribuția proprie a municipiului Satu Mare.

Contractul de finanțare a fost semnat la data de 23 decembrie 2024, iar perioada de implementare a proiectului este cuprinsă între 23 decembrie 2024 și 22 decembrie 2027.

Investițiile sunt realizate în cadrul programului european de cooperare transfrontalieră Interreg România–Ungaria.

Patrimoniul cultural al municipiului Satu Mare, pus în valoare

Prin reabilitarea clădirii de pe strada Porumbeilor nr. 1, modernizarea Filarmonicii și îmbunătățirea condițiilor de la Teatrul de Nord, proiectul CultuRO-HUb urmărește dezvoltarea infrastructurii culturale a municipiului și crearea unor noi oportunități pentru comunitate.

Totodată, organizarea atelierelor și a festivalului multicultural va contribui la consolidarea relațiilor dintre Satu Mare și Nyíregyháza, oferind noi posibilități de colaborare pentru artiști și instituțiile culturale din cele două țări.

Lucrările aflate în desfășurare pe strada Porumbeilor reprezintă astfel una dintre componentele unei investiții europene mai ample, care își propune să transforme spații existente, să valorifice patrimoniul construit și să aducă noi servicii culturale comunității sătmărene.

Informații suplimentare despre programul de finanțare sunt disponibile pe www.interreg-rohu.eu.

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