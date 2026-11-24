



Respectarea termenelor legale, soluționarea promptă a cererilor și tratarea cu echidistanță a tuturor cetățenilor au fost principalele mesaje transmise de prefectul județului Satu Mare, Altfatter Tamás, în cadrul unei ședințe de lucru convocate în această dimineață cu personalul Instituției Prefectului.

La întâlnire au participat subprefecții Iancu Mihai-Radu și Bercea Vasile, secretarul general Cosmin Dorle, cabinetul prefectului, șefii serviciilor și întregul personal din subordine.

Discuțiile au vizat îmbunătățirea activității instituției în relația cu cetățenii. Prefectul a solicitat atenție față de problemele semnalate de locuitorii județului și rigurozitate în analizarea solicitărilor, insistând asupra respectării termenelor pentru toate cererile și petițiile înregistrate.

Totodată, Altfatter Tamás a evidențiat necesitatea unei colaborări eficiente cu celelalte instituții ale statului, pentru găsirea unor soluții concrete la problemele cetățenilor.

„Întreaga activitate a Instituției Prefectului are un singur reper fundamental: cetățeanul”, a declarat prefectul, mulțumindu-le angajaților pentru efortul și profesionalismul de care dau dovadă în activitatea zilnică.

Acesta a subliniat că fiecare solicitare trebuie analizată cu aceeași seriozitate, indiferent de persoana care o înaintează.

„Am rugămintea, în același timp, să tratați fiecare solicitare primită cu aceeași seriozitate, corectitudine și echidistanță, indiferent de cine o adresează — pentru că, în fața instituției noastre, toți cetățenii sunt egali și toți merită deopotrivă respect, atenție și o rezolvare în spiritul și litera legii”, a transmis Altfatter Tamás.

Prefectul a reiterat că instituția trebuie să rămână deschisă, accesibilă și receptivă, astfel încât cetățenii să găsească sprijin și să primească răspunsuri corecte la solicitările adresate.