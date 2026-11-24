



Administrația locală din comuna Moftin acordă o atenție deosebită pregătirii viitorului an școlar și asigurării condițiilor necesare pentru educația celor mai mici membri ai comunității. În acest context, Școala Gimnazială Moftin a demarat o acțiune de recenzare a copiilor născuți în anii 2024 și 2025, pentru fundamentarea proiectului planului de școlarizare aferent anului școlar 2027–2028. Demersul vizează toate cele șapte localități ale comunei și are ca obiectiv identificarea numărului de copii care vor putea beneficia de servicii de educație timpurie.

Pregătirea din timp a viitorului an școlar, o prioritate pentru comunitate

Educația reprezintă unul dintre domeniile esențiale pentru dezvoltarea unei comunități, iar planificarea corespunzătoare a locurilor disponibile în unitățile de învățământ este un pas important pentru asigurarea accesului copiilor la educație.

În comuna Moftin, Școala Gimnazială a anunțat începerea acțiunii de recenzare a copiilor care urmează să împlinească vârsta de 2 sau 3 ani până la data de 31 august 2027.

Această evidență va permite estimarea numărului de copii pentru care trebuie planificate locuri și formațiuni de studiu în anul școlar următor.

Primăria Comunei Moftin are un rol important în susținerea infrastructurii educaționale locale, iar colaborarea dintre administrația publică, conducerea școlii și părinți este esențială pentru identificarea nevoilor reale ale comunității.

Informațiile colectate prin acest demers pot contribui la fundamentarea deciziilor privind organizarea serviciilor educaționale și la o mai bună corelare a resurselor disponibile cu numărul viitorilor beneficiari.

Sunt vizați copiii născuți în 2024 și 2025

Potrivit anunțului transmis de Școala Gimnazială Moftin, părinții sunt invitați să se prezinte la grădinițele din localitățile de domiciliu pentru înregistrarea copiilor.

Acțiunea îi vizează pe:

Copiii născuți în anul 2025 , care împlinesc vârsta de 2 ani până la 31 august 2027;

Copiii născuți în anul 2024, care împlinesc vârsta de 3 ani până la 31 august 2027.

Recenzarea urmărește realizarea unei evidențe cât mai exacte a copiilor din comună, astfel încât proiectul planului de școlarizare să fie întocmit în funcție de necesitățile fiecărei comunități locale.

Este important de precizat că această acțiune reprezintă o etapă de evidență și planificare, nu înscrierea propriu-zisă la grădiniță sau creșă.

Toate cele șapte sate ale comunei Moftin sunt incluse

Demersul se adresează părinților și reprezentanților legali din toate localitățile aparținătoare comunei:

Moftinu Mic;

Moftinu Mare;

Domănești;

Ghilvaci;

Gara Ghilvaci;

Sânmiclăuș;

Ghirolt.

Părinții sunt rugați să se adreseze grădiniței din localitatea lor, conform indicațiilor unității de învățământ.

Prin includerea tuturor satelor, conducerea școlii urmărește obținerea unei imagini cât mai complete asupra numărului de copii care vor avea nevoie de servicii educaționale în perioada următoare.

Ce documente trebuie să prezinte părinții

Pentru înregistrarea copiilor în cadrul recensământului, părinții sau reprezentanții legali trebuie să prezinte două documente:

Certificatul de naștere al copilului;

Cartea de identitate a părintelui sau a reprezentantului legal.

Conducerea Școlii Gimnaziale Moftin le recomandă părinților să participe la această acțiune, subliniind importanța unei evidențe corecte și complete.

„Înregistrarea copiilor din timp ne ajută să planificăm corect locurile și formațiunile de studiu pentru toți micuții din comunitatea noastră”, se arată în anunțul instituției.

Rolul administrației locale în dezvoltarea educației

Pregătirea unui nou an școlar presupune nu doar stabilirea numărului de copii, ci și evaluarea infrastructurii educaționale, a spațiilor disponibile și a resurselor necesare pentru desfășurarea activităților.

În acest proces, Primăria Comunei Moftin reprezintă un partener instituțional important al unităților de învățământ, având responsabilități în ceea ce privește infrastructura și susținerea funcționării sistemului educațional local, în limitele atribuțiilor legale.

Datele obținute în urma recensământului pot fi utile administrației locale pentru identificarea eventualelor nevoi privind spațiile educaționale, dotările și organizarea serviciilor destinate copiilor.

Totodată, colaborarea cu părinții și reprezentanții școlii contribuie la o planificare mai eficientă, adaptată realităților demografice ale fiecărei localități.

O comunitate care își cunoaște nevoile educaționale poate pregăti mai bine condițiile de dezvoltare pentru generațiile viitoare.

Apel către părinții din comuna Moftin

Conducerea Școlii Gimnaziale Moftin le mulțumește părinților pentru colaborare și îi încurajează să participe la procesul de recenzare.

Prin implicarea familiilor, a personalului didactic și prin sprijinul instituțional al administrației locale, comuna Moftin poate fundamenta mai eficient organizarea educației timpurii pentru anul școlar 2027–2028.

Părinții copiilor născuți în 2024 și 2025 sunt invitați să se prezinte la grădinițele indicate de Școala Gimnazială Moftin, având asupra lor certificatul de naștere al copilului și cartea de identitate.

Demersul constituie un pas important pentru planificarea serviciilor educaționale și pentru pregătirea condițiilor necesare celor mai mici locuitori ai comunei.