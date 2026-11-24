



Un exercițiu de evacuare în cazul producerii unui incendiu a fost organizat la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Satu Mare, în cadrul activităților de pregătire a populației desfășurate de Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Someș” al județului Satu Mare.

La activitate au participat 80 de copii, 45 de cadre didactice și 11 membri ai personalului auxiliar, în total 136 de persoane. Exercițiul a urmărit familiarizarea participanților cu măsurile de protecție și evacuare și formarea deprinderilor necesare pentru a reacționa corect într-o situație de urgență.

Pe lângă partea practică, participanții au beneficiat de o sesiune de instruire privind utilizarea stingătoarelor de incendiu. Au fost prezentate modalitățile corecte de intervenție în cazul izbucnirii unui incendiu, precum și importanța adoptării unui comportament preventiv.

Potrivit ISU Satu Mare, astfel de activități urmăresc creșterea siguranței în unitățile de învățământ și dezvoltarea unei culturi preventive în rândul copiilor, al cadrelor didactice și al personalului auxiliar.

Pregătirea va continua în luna decembrie, când la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Satu Mare este programat un exercițiu de evacuare în cazul producerii unui cutremur.

Acțiunea face parte din demersurile permanente ale inspectoratului de informare, instruire și pregătire a populației pentru gestionarea situațiilor de urgență.