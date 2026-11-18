Medicul specialist în chirurgie dento-alveolară de la Finess Dental Satu Mare vorbește despre All-on-4, All-on-6, condițiile în care poate fi realizată încărcarea imediată a implanturilor și importanța evaluării individuale a fiecărui pacient

Pierderea dinților nu înseamnă doar o problemă estetică, ci poate afecta alimentația, vorbirea, confortul și încrederea în sine. Pentru mulți pacienți, proteza mobilă a devenit o soluție de compromis, iar teama de intervenții chirurgicale i-a făcut să amâne ani la rând o rezolvare. Medicina dentară modernă oferă însă alternative tot mai complexe, inclusiv posibilitatea reabilitării întregii arcade cu ajutorul implanturilor dentare. Despre aceste soluții, despre limitele implantologiei și despre greșelile pe care pacienții ar trebui să le evite am discutat cu dr. Vasile Alexandru Matiz, medic specialist în chirurgie dento-alveolară, cu competențe în implantologie orală și peste 10 ani de experiență, în cadrul unui interviu dedicat celor care își doresc să-și recapete zâmbetul și confortul de zi cu zi.

CLINICA FINESS DENTAL Satu Mare, str. Eugen Lovinescu nr. 3 Telefon: 0745560966





În cadrul discuției, medicul de la Finess Dental Satu Mare a explicat de ce implantologia nu înseamnă pur și simplu introducerea unui implant în os, ci presupune un întreg proces medical, care începe cu diagnosticul, continuă cu investigațiile și planificarea intervenției și se încheie cu monitorizarea și întreținerea lucrării.

Pentru foarte mulți oameni, pierderea dinților reprezintă începutul unei perioade dificile. Unii ajung să evite anumite alimente, alții renunță să mai zâmbească sau devin reticenți în situațiile sociale. Există și pacienți care se obișnuiesc ani întregi cu proteze mobile incomode, considerând că nu mai au alternative.





Dr. Vasile Alexandru Matiz spune că întâlnește frecvent astfel de situații în cabinet, iar pacienții ajung uneori la medic după perioade îndelungate în care au amânat tratamentul din teamă, lipsă de timp sau resemnare.

„În cabinet întâlnim foarte mulți pacienți care ajung la noi după ani întregi în care au amânat tratamentul, fie din teamă, fie din lipsă de timp, fie pentru că au încercat să se adapteze unei situații care, de fapt, le afecta foarte mult calitatea vieții”, a explicat medicul.

Specialistul subliniază că fiecare caz trebuie privit individual. Nu există o rețetă universală, iar soluția potrivită depinde de starea dinților rămași, de cantitatea și calitatea osului, de sănătatea gingiilor și de istoricul medical al pacientului.

All-on-4 și All-on-6: soluții pentru pacienții care își doresc dinți ficși

Printre cele mai cunoscute proceduri de reabilitare orală se numără All-on-4 și All-on-6, tehnici destinate pacienților care au pierdut majoritatea sau chiar toți dinții de pe o arcadă și își doresc o lucrare fixă.





Diferența este dată de numărul implanturilor utilizate pentru susținerea lucrării: patru în cazul procedurii All-on-4 și șase în cazul All-on-6.

Totuși, alegerea nu se face în funcție de preferințele pacientului sau de popularitatea unei anumite tehnici. Medicul trebuie să analizeze atent anatomia, osul disponibil, țesuturile, mușcătura și starea generală de sănătate.

„Nu alegem între All-on-4 și All-on-6 doar pentru că una dintre variante sună mai bine sau pentru că pacientul a văzut o reclamă. Alegerea se face în urma unei evaluări. Un tratament bun începe cu diagnosticul și planificarea, nu cu implantul”, a precizat dr. Matiz.

Una dintre cele mai frecvente întrebări ale pacienților este dacă pot intra dimineața în clinică fără dinți și pot pleca în aceeași zi cu o lucrare fixă.

Potrivit specialistului, există situații în care se poate realiza o reabilitare provizorie fixă într-un timp foarte scurt. Acest lucru nu este însă posibil în toate cazurile și nu poate fi transformat într-o promisiune general valabilă.





Condiția esențială este ca investigațiile și evaluarea medicală să permită obținerea stabilității necesare pentru aplicarea protocolului ales.

Medicul atrage atenția că pacienții nu ar trebui să aleagă un tratament exclusiv în funcție de rapiditatea rezultatului.

„Mi s-a spus că nu am suficient os și nu pot avea implanturi!” Este verdictul definitiv?

Lipsa de os este una dintre problemele care îi descurajează pe mulți pacienți. După pierderea unui dinte, osul care susținea rădăcina începe să se resoarbă, iar această modificare poate complica intervențiile ulterioare.





Cu toate acestea, un volum osos redus nu înseamnă automat că implanturile sunt imposibile. În funcție de situația clinică, medicul poate lua în calcul proceduri de augmentare osoasă sau protocoale implantologice adaptate anatomiei pacientului.

Există inclusiv persoane care au pierdut dinții cu cinci, zece sau chiar mai mulți ani în urmă și care pot beneficia de soluții de reabilitare. Importantă rămâne evaluarea individuală, deoarece trebuie stabilite cu precizie cantitatea și calitatea osului, precum și raporturile cu structurile anatomice din apropiere.

Teama de durere și de intervenția chirurgicală îi ține pe mulți pacienți departe de cabinet

Dincolo de problemele medicale, frica de dentist reprezintă un obstacol important. Unii pacienți se tem de durere, alții au rămas cu amintiri neplăcute din experiențe anterioare. Dr. Matiz consideră că medicul trebuie să trateze această teamă cu înțelegere, fără să judece pacientul.





În timpul intervențiilor se folosesc metode de anestezie corespunzătoare, astfel încât obiectivul este ca pacientul să nu simtă durere. După operație pot apărea disconfort, inflamație sau edem, manifestări care trebuie gestionate prin recomandările și tratamentul postoperator indicate.

„De multe ori, frica pacientului înainte de intervenție este mult mai mare decât experiența reală pe care o are în timpul tratamentului”, a explicat specialistul.

Acesta consideră că informarea corectă și comunicarea dintre medic și pacient au un rol esențial în reducerea anxietății.

Amânarea tratamentului poate transforma o problemă simplă într-una mult mai complicată

Un alt aspect important abordat în interviu a fost tendința pacienților de a amâna vizita la medic, în speranța că problema nu se va agrava.





Potrivit dr. Matiz, această decizie poate avea consecințe importante. Un dinte compromis poate afecta țesuturile din jur, iar după pierderea lui osul se poate resorbi. În plus, dinții vecini se pot deplasa, iar mușcătura se poate modifica.

Asta nu înseamnă că orice situație trebuie tratată în grabă, ci că pacientul trebuie să cunoască diagnosticul și consecințele posibile ale amânării.

La fel de important este faptul că implantul nu reprezintă întotdeauna prima sau cea mai bună soluție. Dacă un dinte poate fi salvat și menținut pe arcadă, tratamentul acestuia poate fi preferabil.





Medicul trebuie să țină cont inclusiv de starea generală de sănătate a pacientului, igiena orală, fumat, anumite afecțiuni și tratamente medicamentoase.

Fumatul, un factor de risc care nu trebuie ascuns medicului

Fumatul poate influența negativ vindecarea și sănătatea țesuturilor din jurul implanturilor. Din acest motiv, pacienții trebuie să discute deschis cu medicul despre acest obicei.

Specialistul spune că rolul medicului nu este să judece, ci să explice riscurile și să stabilească împreună cu pacientul cea mai potrivită conduită terapeutică.





Implantologia a evoluat considerabil în ultimii ani, iar investigațiile imagistice tridimensionale și planificarea digitală permit o analiză mult mai precisă a anatomiei pacientului. Aceste instrumente oferă medicului informații importante înaintea intervenției și contribuie la o planificare mai riguroasă.

Rezultatul unui tratament implantologic nu trebuie judecat exclusiv după aspectul estetic. O lucrare reușită trebuie să permită pacientului să mestece, să vorbească și să zâmbească în condiții bune.





La fel de importante sunt sănătatea țesuturilor, posibilitatea igienizării corecte și întreținerea. De altfel, tratamentul nu se încheie în momentul în care pacientul pleacă din clinică. Igiena orală, controalele periodice, igienizările profesionale și respectarea recomandărilor medicului sunt esențiale pentru menținerea rezultatelor.

„Un pacient care primește o lucrare fixă pe implanturi trebuie să înțeleagă că aceasta nu înseamnă că poate renunța la igienă.”

Cât costă un tratament cu implanturi dentare? De ce nu există un preț universal

Costurile reprezintă, inevitabil, una dintre principalele preocupări ale pacienților. Însă, în cazul tratamentelor complexe, prețul depinde de particularitățile fiecărui caz.

Unii pacienți au nevoie de extracții, alții de adiții osoase, de un anumit număr de implanturi sau de lucrări provizorii și definitive.





De aceea, dr. Matiz recomandă ca pacienții să nu compare ofertele doar după suma finală, ci să analizeze toate etapele și serviciile incluse: diagnosticul, planificarea, implanturile, intervenția chirurgicală, lucrarea provizorie, lucrarea definitivă și controalele ulterioare.

Un preț aparent mai mic nu oferă automat o imagine completă asupra tratamentului și a ceea ce primește pacientul.

Mesajul medicului: nu există o soluție universală, dar există motive să nu renunți la speranță

În încheierea interviului, dr. Vasile Alexandru Matiz a transmis un mesaj celor care se confruntă cu pierderea dinților, poartă proteze incomode sau evită tratamentele din cauza fricii.

Medicul consideră că timpul trecut de la pierderea dinților nu trebuie privit automat ca o condamnare la lipsa unei soluții. Medicina modernă oferă posibilități inclusiv pentru cazurile complexe, însă primul pas rămâne consultația și stabilirea unui diagnostic corect.

„Să nu amâne o problemă doar din teamă. Și mai ales să nu creadă că dacă au pierdut foarte mulți dinți sau dacă au trecut mulți ani, nu mai există soluții. Fiecare pacient trebuie evaluat individual”, a transmis specialistul.





Dincolo de tehnici, implanturi și tehnologie, medicul spune că cea mai mare satisfacție profesională vine din schimbarea pe care o observă la pacienți: oameni care, înainte de tratament, evitau să zâmbească sau să vorbească în public și care, după finalizarea acestuia, își recapătă încrederea.

Așa cum subliniază dr. Vasile Alexandru Matiz, decizia terapeutică trebuie să pornească de la particularitățile medicale ale pacientului, nu de la alegerea unei tehnici promovate ca soluție universală.



