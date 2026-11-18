ANUNȚ BALASTIERA LIPĂU Anunțuri • 18.11.2026 08:27 Distribuie: Primește ziarul gratuit pe email! Abonează-te și citești ziarul Gazeta Nord-Vest zilnic, gratuit. Abonează-te Acasa Anunțuri ANUNȚ BALASTIERA LIPĂU Articole Similare Anunțuri Anunt de mediu Distribuție Energie Electrică Romania – Sucursala Satu Mare acum 1 zi Anunțuri ANUNȚ COMUNA CĂLINEŞTI OAŞ acum 1 zi Anunțuri LION DISTILLERY S.R.L. solicită autorizație de mediu pentru activitatea de distilare, rafinare și mixare a băuturilor alcoolice din Bixad acum 6 zile Anunțuri Anunt de mediu - Distribuție Energie Electrică Romania – Sucursala Satu Mare acum 1 saptamana Anunțuri LID MAR CONSTRUCȚII SRL solicită autorizație de mediu pentru o vopsitorie auto din Orașu Nou acum 1 saptamana Anunțuri ANUNŢ COMUNA CĂLINEȘTI OAȘ acum 2 saptamani Ultimele Articole Locale NORD VEST TV. Felician Pop: „Nu putem rămâne fixați în 1968. Trăim în 2026!” acum 6 minute Locale Meniu Restaurantul Someșul acum 10 minute Locale INTERVIU. Implanturile dentare nu mai sunt un vis imposibil! Dr. Vasile Alexandru Matiz explică ce soluții au pacienții care și-au pierdut dinții acum 27 minute Bursa zvonurilor Transurban, între restaurant, hotel și salon de masaj acum 11 ore Locale George Negrea: «Polonia e o țară specială pentru români» acum 14 ore Sport Victorie importantă pentru handbalistele de la CSM Olimpia acum 14 ore Cele mai citite 1 JUSTIȚIE. Scandalul „Mesei Calde” de la Socond explodează! Porsche, apartamente și terenuri, sub sechestru după o fraudă de peste 750.000 de lei 2 Incendiu la o casă din Lazuri. O persoană ar fi suferit arsuri, iar în clădire s-ar putea afla butelii 3 ANCHETĂ. Dosarul „Masa Caldă” de la Socond și Stâna: trei inculpați, trimiși în judecată pentru o fraudă de peste 750.000 de lei 4 Diferențe de peste 2.000 de porții lunar în programul „Masă sănătoasă”, la unele școli din Satu Mare 5 Șofer depistat băut la volan în Certeze Din aceeași categorie Anunt de mediu Distribuție Energie Electrică Romania – Sucursala Satu Mare acum 1 zi ANUNȚ COMUNA CĂLINEŞTI OAŞ acum 1 zi LION DISTILLERY S.R.L. solicită autorizație de mediu pentru activitatea de distilare, rafinare și mixare a băuturilor alcoolice din Bixad acum 6 zile Anunt de mediu - Distribuție Energie Electrică Romania – Sucursala Satu Mare acum 1 saptamana LID MAR CONSTRUCȚII SRL solicită autorizație de mediu pentru o vopsitorie auto din Orașu Nou acum 1 saptamana Ultimele știri NORD VEST TV. Felician Pop: „Nu putem rămâne fixați în 1968. Trăim în 2026!” acum 6 minute Meniu Restaurantul Someșul acum 10 minute INTERVIU. Implanturile dentare nu mai sunt un vis imposibil! Dr. Vasile Alexandru Matiz explică ce soluții au pacienții care și-au pierdut dinții acum 27 minute Transurban, între restaurant, hotel și salon de masaj acum 11 ore George Negrea: «Polonia e o țară specială pentru români» acum 14 ore