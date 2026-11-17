Facem ce facem și tot la Transurban ajungem! Dacă până mai ieri aflam că autobuzele nu sunt restaurante în mișcare și că nu avem motive să transformăm călătoria într-o masă servită pe patru roți, iată că astăzi societatea de transport vine cu o nouă precizare. Una cât se poate de necesară, se pare: autobuzele nu sunt nici camere de hotel, nici rulote de vacanță și nici saloane de masaj!

De data aceasta, mesajul este adresat călătorilor care, probabil, confundă transportul public cu sufrageria proprie. Reprezentanții Transurban ne amintesc, printr-o postare însoțită și de o fotografie sugestivă, că locurile libere nu sunt invitație la întins picioarele pe scaune, transformat tapițeria în suport pentru încălțăminte sau rezervat locuri suplimentare pentru bagaje.

„Locurile sunt pentru călători, nu pentru picioare și bagaje!”, ne transmit cei de la Transurban.

Acum, ce să spunem? Au și ei dreptatea lor! Autobuzul nu este acasă, după cum bine ne explică societatea. Dar nici nu ar trebui să fie locul în care unii să se simtă ca într-o excursie cu rulota, cu picioarele sus și bagajele la clasa întâi.

Rămâne însă o dilemă: oare câte campanii de educație civică mai sunt necesare până când vom înțelege că un mijloc de transport în comun este... în comun?

Până una-alta, dragi călători, luați loc, dar nu vă întindeți! Transurban vă duce la destinație, nu vă oferă cazare cu demipensiune! Nici măcar cu mic dejun inclus!