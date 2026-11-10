Cu mai puțin de o lună înainte de venirea lui Moș Mikulaș, o fotografie dintr-un supermarket ne dă fiori reci pe ghetuțe: dulciurile au ajuns marfă de lux, iar ciocolata se ține sub cheie, în cutii securizate, de parcă ar fi lingouri de aur, nu simple cadouri pentru copilași drăgălași.

Prețurile? Unele tablete și cutii de ciocolată au ajuns să coste cât o mică investiție în fericirea familiei. Un Moș Nicolae cu buget obișnuit trebuie să facă un credit de nevoi personale sau măcar să-și negocieze un împrumut la CARP înainte să intre în magazin.

Așa că se duce încet-încet și mitul că Mikulaș baci aduce dulciuri! Nu pentru că n-ar mai avea chef, ci pentru că s-ar putea să nu-l mai țină punga. Iar dacă vrea să cumpere ceva mai de soi, trebuie să treacă întâi de sistemul antifurt și apoi de prețul de la raft.

Sursele noastre de la bursă spun că Moșul ia serios în calcul schimbarea strategiei. În loc de ciocolată, bomboane și alte delicatese păzite ca niște comori, ar putea trece la cadouri simbolice, dar cu impact emoțional: o portocală, două nuci, o napolitană la promoție și, pentru copiii cuminți, promisiunea că la anul va fi mai bine. Și la vară, cald.

Nici Moș Crăciun nu trebuie uitat! Că doar e văr primar cu Mikulașu și vine la scurt timp după el. Ar fi păcat ca primul să golească tot cardul, iar al doilea să găsească doar soldul și urările de bine.

Prin urmare, dragi părinți, poate că e timpul să ne reorientăm spre cadouri mai ușor de procurat, care să încapă în ghetuțe și să mai lase ceva bani pe card și pentru sărbătorile mari.

Iar dacă vedeți prin oraș un Moș Nicolae care se uită lung la vitrine, dar nu intră în magazin, să nu-l judecați! Probabil își calculează bugetul și verifică dacă mai are ceva disponibil până la salariul de Crăciun.



