Muzeul Județean de Istorie și Artă din Zalău a marcat 75 de ani de activitate. Printre manifestările dedicate aniversării s-a numărat o sesiune de comunicări la care au participat și doi reprezentanți ai Bibliotecii Județene Satu Mare, dr. Marta Cordea și dr. Viorel Câmpean.

Aniversarea a oferit un prilej de întâlnire între specialiști din instituții care lucrează cu surse diferite, dar care contribuie la cunoașterea aceleiași istorii regionale. Obiectele și documentele păstrate în colecțiile unui muzeu pot fi puse în legătură cu informațiile din cărți, periodice și alte surse scrise aflate în biblioteci. O astfel de comparație ajută la reconstituirea contextului în care au fost folosite obiectele și a modului în care evenimentele au fost consemnate la vremea lor.

Participarea celor doi reprezentanți sătmăreni a înscris Biblioteca Județeană Satu Mare în programul aniversar al muzeului din Zalău și a oferit un cadru de dialog între profesioniștii celor două instituții de cultură.