



Polițiștii au aplicat luni, 9 noiembrie 2026, peste 30 de sancțiuni în cadrul acțiunilor de ordine publică și peste 100 în cadrul activităților de prevenire și al controalelor rutiere. Sancțiunile din fiecare dintre cele două categorii au depășit 25.000 de lei.

Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare a transmis bilanțul acțiunilor desfășurate luni în județ. Activitățile au vizat menținerea ordinii și siguranței publice, prevenirea faptelor antisociale, precum și supravegherea și fluidizarea traficului rutier.

Peste 30 de sancțiuni în cadrul acțiunilor de ordine publică

În cadrul activităților pentru menținerea ordinii și siguranței publice, polițiștii au aplicat peste 30 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 25.000 de lei. În bilanțul transmis, IPJ Satu Mare nu a precizat ce abateri au fost sancționate sau în ce localități au fost constatate.

Peste 100 de sancțiuni în cadrul acțiunilor de prevenire și control rutier

Separat, polițiștii care au acționat pentru prevenirea faptelor antisociale și pentru supravegherea, fluidizarea și controlul traficului au aplicat peste 100 de sancțiuni contravenționale, a căror valoare a depășit, de asemenea, 25.000 de lei.

Cele două categorii însumează peste 130 de sancțiuni și peste 50.000 de lei, potrivit cifrelor comunicate de IPJ Satu Mare.