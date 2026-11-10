



Un control rutier pe strada Principală din localitatea Apa s-a încheiat cu reținerea unui bărbat de 49 de ani. Polițiștii au stabilit că acesta nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Autoturismul a fost oprit în trafic luni, 9 noiembrie 2026, în jurul orei 09:30, de polițiștii Secției de Poliție Rurală Satu Mare. La volan se afla un bărbat din localitatea Apa, potrivit informațiilor comunicate de Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare.

În urma verificărilor, polițiștii au constatat că bărbatul nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Față de acesta a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, iar bărbatul a fost dus la Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Satu Mare.

Cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul fără permis. Comunicatul poliției nu precizează dacă, după expirarea celor 24 de ore de reținere, a fost dispusă o altă măsură preventivă.

IPJ Satu Mare precizează că persoana cercetată beneficiază, pe tot parcursul procesului penal, de drepturile și garanțiile prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.