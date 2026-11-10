Cupa ”Șah în școală” ajunge în Shopping City Satu Mare!

Eveniment





L Copiii și tinerii sunt invitați la o competiție cu participare gratuită

Satu Mare se pregătește pentru o nouă întâlnire cu sportul minții. Sâmbătă, 14 noiembrie 2026, Shopping City Satu Mare va găzdui Cupa „Șah în Școală”, o competiție dedicată copiilor și tinerilor cu vârste între 5 și 19 ani. Participarea este gratuită, iar organizatorii îi încurajează pe elevi, indiferent de nivelul lor de experiență, să descopere frumusețea jocului de șah.

Evenimentul este organizat de Proiectul Național „Șah în Școală”, în parteneriat cu Shopping City Satu Mare și cu susținerea Clubului Sportiv Gambitul Damei, având ca obiectiv promovarea șahului în rândul tinerei generații și apropierea acestui sport de comunitatea locală.

Competiția se va desfășura în zona evenimentelor / food court din incinta Shopping City Satu Mare și va oferi participanților ocazia de a-și testa cunoștințele, de a acumula experiență competițională și de a interacționa cu alți copii pasionați de șah.

Două categorii de participare, în funcție de nivelul școlar

Potrivit organizatorilor, competiția este structurată pe două categorii principale: Turneul A, destinat preșcolarilor și elevilor din ciclul primar, respectiv Turneul B, dedicat elevilor din ciclul gimnazial și liceal.

Turneul se va desfășura în sistem elvețian, pe parcursul a șase runde, cu un ritm de joc de 5 minute pentru fiecare jucător, plus un increment de 3 secunde pentru fiecare mutare. Arbitrajul va fi coordonat de Ciprian Muntean, în calitate de arbitru principal, alături de arbitri delegați ai proiectului.

Organizatorii vor pune gratuit la dispoziția participanților toate materialele necesare desfășurării competiției, inclusiv table de șah, piese și ceasuri electronice.

Premii pentru performanță și diplome pentru toți participanții

Cei mai buni concurenți vor fi recompensați cu trofee și cupe, iar primele trei locuri din fiecare grupă vor primi medalii de aur, argint și bronz, cu clasamente separate pentru fete și băieți.

Toți copiii prezenți vor primi diplome oficiale din partea Proiectului Național „Șah în Școală”. De asemenea, organizatorii au pregătit materiale promoționale și surprize pentru participanți.

Dincolo de rezultatele competiției, evenimentul urmărește să promoveze beneficiile educaționale ale șahului. Practicarea acestui joc contribuie la dezvoltarea gândirii logice, a concentrării, a memoriei și a răbdării, îi învață pe copii să analizeze situații, să anticipeze consecințele propriilor decizii și să respecte adversarul.

Programul competiției

Evenimentul va avea loc sâmbătă, 14 noiembrie, după următorul program:

- 09:15 – 09:45 – Sosirea și confirmarea participanților;

- 09:50 – Ședința tehnică;

- 10:00 – Începerea primei runde;

- 12:30 – Festivitatea de premiere (ora estimativă).

Înscrieri gratuite, în limita locurilor disponibile

Participarea la Cupa „Șah în Școală” este complet gratuită. Înscrierile se realizează exclusiv online, prin intermediul paginii oficiale a evenimentului, iar numărul locurilor este limitat din motive logistice și de spațiu.

Părinții și profesorii sunt încurajați să îi înscrie din timp pe copiii interesați. Termenul-limită pentru înscrieri este 13 noiembrie 2026.

Formularul de înscriere și regulamentul competiției sunt disponibile la adresa:

https://sahinscoala.org/event/sah-in-scoala-la-shopping-city-satu-mare/

Prin această inițiativă, Proiectul Național „Șah în Școală” își propune să ofere copiilor mai mult decât o experiență competițională: o oportunitate de dezvoltare personală, de socializare și de descoperire a unui joc care formează caractere și dezvoltă gândirea strategică.

Mesajul organizatorilor este simplu: nu trebuie să fii campion pentru a participa. Este suficient să fii curios, să îți placă provocările și să ai curajul să faci prima mutare!