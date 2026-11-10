Eșec la limită pentru fetele de la CSM Olimpia

Sport 10.11.2026 10:34
Eșec la limită pentru fetele de la CSM Olimpia

Handbal junioare U17

  

Handbalistele de la CSM Olimpia Satu Mare au suferit a doua înfrângere consecutivă în Campionatul Național U17, Seria G. Elevele antrenate de Alin Pop au cedat sâmbătă, pe teren propriu, în fața formației KKS Cămin A, la capătul unui meci echilibrat, decis la un singur gol: 31–32.

După pasul greșit făcut în etapa precedentă, în deplasare la LPS Târgu Mureș, sătmărencele sperau să revină pe linia victoriilor în fața propriilor suporteri. În Sala de Sport „Ecaterina Both”, gazdele au început bine partida și au ținut inițiativa în primele zece minute. La scorul de 3–3, însă, echipa KKS a preluat conducerea și a reușit să se desprindă treptat pe tabelă.

În minutul 26, avantajul oaspetelor ajunsese la cinci goluri (9–14), dar CSM Olimpia a redus din diferență înaintea pauzei, cele două echipe intrând la vestiare cu scorul de 13–16.

Nici după reluare elevele lui Alin Pop nu au reușit să întoarcă soarta jocului, iar adversarele și-au menținut avantajul. Sătmărencele nu au renunțat însă la luptă și au oferit un final de partidă spectaculos. În ultimele șapte minute, de la 26–31, gazdele au declanșat o revenire puternică, reușind un parțial de 5–1. Timpul rămas nu a mai fost însă suficient pentru a obține egalarea.

În urma acestui rezultat, CSM Olimpia are în palmares trei victorii și două înfrângeri și ocupă în continuare locul al patrulea în Seria G, grație golaverajului superior. KKS Cămin A a ajuns la egalitate de puncte cu formația sătmăreană.

Următorul meci este programat pe 14 noiembrie, când echipa pregătită de Alin Pop va evolua în deplasare, la Căpleni, împotriva celeilalte formații a clubului gazdă, KKS Cămin B.

HANDBAL FEMININ U17, SERIA G, ETAPA 7

CSM Olimpia Satu Mare – KKS Cămin A 31–32 (13–16)

CSM Olimpia: Elena Efremia Costin, Adelina Ioana Rus, Roberta Bagaian (6 goluri), Sonia Precup (1), Teodora Crăciun (2), Iulia Pop (5), Maria Cristiana Culcean, Patrisia Stanciu, Sara Maria Șteț, Anastasia Zekovic Vlaic (4), Lavinia Andreicuț (5), Ilinca Maria Petric (6), Daciana Georgiana Ursa, Norina Alexandra Bombar (2), Antonia Maria Andronache.

 

Distribuie:
Primește ziarul gratuit pe email!

Abonează-te și citești ziarul Gazeta Nord-Vest zilnic, gratuit.

Abonează-te

Articole Similare

Ultimele Articole

Cele mai citite
Din aceeași categorie
Ultimele știri
Prodeximp angajeaza
PRODEXIMP
SMART SHOP INSTAL
UVVG
WA Banner
Senera Minerals
Cetina - Senera
Chiosc
Proiect Invest
Complex Philadelphia
NV Business Center
Muzeul SM
Banner Aprilie
Karcher
Download GIF
Alibaba Food
BUD
KHS Design
Dersidan
NV Business
Jooble
locuri de munca olanda
Masini de vanzare second hand