Trei persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale în urma unui accident rutier produs astăzi, intervenția pompierilor incluzând și o operațiune de descarcerare

Un accident rutier grav s-a produs astăzi, în jurul orei 16:31, în localitatea Marna, mobilizând mai multe echipaje de intervenție din cadrul Detașamentului de Pompieri Carei. În urma impactului, trei persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, iar una dintre victime a rămas încarcerată. Situația a fost cu atât mai gravă cu cât, la sosirea salvatorilor, o femeie se afla deja în stop cardiorespirator, fiind necesară începerea imediată a manevrelor de resuscitare.

Mobilizare importantă de forțe la locul accidentului

Pentru gestionarea situației, pompierii militari au mobilizat o autospecială de descarcerare, două echipaje de prim ajutor și echipajul de terapie intensivă mobilă. Intervenția a fost asigurată de un efectiv de 12 cadre militare.

La sosirea echipajelor de salvare, una dintre victime, o femeie în vârstă de aproximativ 46 de ani, se afla în stop cardiorespirator. Cadrele medicale au început imediat manevrele de resuscitare, reușind să o stabilizeze suficient pentru a putea fi transportată la spital cu semne vitale.

Alte două victime, transportate la spital

Celelalte două persoane rănite în accident, în vârstă de 18, respectiv 56 de ani, au fost preluate de echipajele medicale și transportate la unități medicale pentru investigații și acordarea îngrijirilor de specialitate.

După gestionarea situației de urgență, pompierii militari au continuat intervenția prin asigurarea măsurilor specifice de prevenire și stingere a incendiilor, pentru eliminarea eventualelor pericole la locul producerii accidentului.



