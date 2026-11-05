DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A. - Sucursala Satu Mare anunţă întreruperea alimentării cu energie electrică:
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Data
întreruperii
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Localitatea/Adresa
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Intervalul orar
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10.11.2026
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Loc. Berveni - parțial
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09.00-16.00
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11.11.2026
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Loc. Satu Mare – zona Bercu Roșu –parțial, str. Vinului-total, str. Petalelor –total, str. Frunzelor –total, str. Luncii –parțial, str. Afinelor – parțial, str. Gutuiului –Total, str. Curcubeului –parțial, str. Lavandei –total, str. Frasinului – total, str. Bercu Mare –total, str. Oareului –total, str. Salviei -total
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09.00-17.00
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Loc. Berveni - parțial
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09.00-16.00
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12.11.2026
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Loc. Martinești – parțial, str. Leonardo Davinci, str. Michelangelo Buonarotti, str. Vincent Van Gogh, str. Cameliei, str. Ion Andreescu, str. Florilor, str. Pablo Picasso, str. Mumkacs Mihaly, str. Sandro Boticelli
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09.00-17.00
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Loc. Berveni - parțial
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09.00-16.00
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13.11.2026
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Loc. Berveni - parțial
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09.00-16.00
Informaţii actualizate despre întreruperile planificate în alimentarea cu energie electrică sunt disponibile pe site-ul www.distributie-energie.ro, rubrica Suport/Întreruperi energie electrică.
Ne cerem scuze pentru neplăcerile cauzate de aceste întreruperi, care sunt însă necesare pentru asigurarea unei bune funcţionări a instalaţiilor.
Relații suplimentare la telefon 0261 929 sau Telverde 0800 400 929.