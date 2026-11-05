Prefectul Altfatter Tamás a discutat cu reprezentanții cooperativelor agricole și ai producătorilor locali despre obstacolele care le îngreunează accesul în marile rețele comerciale

Produsele locale ajung prea greu pe rafturile marilor magazine, deși producătorii sătmăreni susțin că au capacitatea de a oferi marfă de calitate și de a răspunde cererii consumatorilor. Această problemă a fost discutată joi, la sediul Instituției Prefectului Satu Mare, în cadrul unei întâlniri de lucru organizate la solicitarea Uniunii de Ramură Națională a Cooperativelor din Sectorul Taurin – UNCST-BOVICOOP. Prefectul Altfatter Tamás, alături de reprezentanții cooperativelor agricole și ai producătorilor de pălincă, a analizat dificultățile întâmpinate de fermieri și procesatori în relația cu marile rețele de retail. În urma discuțiilor, s-a convenit organizarea unei noi reuniuni, la care vor fi invitați și reprezentanții magazinelor, pentru identificarea unor soluții concrete care să faciliteze prezența produselor românești și locale în magazinele din județ.

31 de cooperative agricole, dintre care cinci din Satu Mare

La întâlnirea găzduită de Instituția Prefectului au participat prefectul Altfatter Tamás, subprefecții Mihai-Radu Iancu și Vasile Bercea, Daniel Frei, președintele UNCST-BOVICOOP, precum și Cornel Mureșan, președintele Federației Producătorilor de Pălincă din Nord-Vest.

UNCST-BOVICOOP reunește 31 de cooperative agricole, dintre care cinci își desfășoară activitatea în județul Satu Mare. Reprezentanții producătorilor au semnalat dificultățile întâmpinate în încercarea de a-și comercializa produsele prin intermediul marilor magazine din municipiu și din județ.

Deși dispun de produse competitive și de capacitatea de a satisface cererea pieței, fermierii și procesatorii se lovesc de mai multe obstacole: cerințe comerciale, logistice și administrative dificile, proceduri îndelungate de listare a produselor și o vizibilitate redusă acordată producției locale la raft.

În cadrul discuțiilor a fost abordată și necesitatea dezvoltării lanțurilor alimentare scurte, prin care produsele să ajungă direct de la fermă la consumator, reducând intermediarii și susținând economia locală.

Un alt subiect important a vizat prevederile Legii nr. 81/2022 privind practicile comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanțului de aprovizionare agricol și alimentar, act normativ care reglementează relațiile dintre fermieri, procesatori și comercianți.

Prefectura va pune producătorii față în față cu marile magazine

În urma întâlnirii, s-a stabilit ca Instituția Prefectului să faciliteze dialogul direct dintre producătorii locali și reprezentanții rețelelor comerciale.

Primul pas va consta în realizarea unei evidențe actualizate a producătorilor locali și a operatorilor comerciali activi în județ. Pe baza acesteia, va fi organizată o reuniune comună la sediul Prefecturii, în cadrul căreia vor fi analizate concret barierele care limitează accesul produselor sătmărene pe rafturile magazinelor.

Printre soluțiile propuse se numără simplificarea procedurilor de listare, amenajarea unor spații dedicate produselor locale și organizarea unor campanii de promovare care să le ofere producătorilor o vizibilitate mai mare în fața consumatorilor.

Prefectul Altfatter Tamás a subliniat că rolul instituției pe care o conduce este de a crea cadrul necesar dialogului și de a facilita găsirea unor soluții reciproc avantajoase pentru producători și comercianți.

„Producătorii sătmăreni au produse de calitate, dar le este greu să ajungă la consumatorii din propria localitate. Rolul Instituției Prefectului nu este acela de a interveni în deciziile comerciale ale unor companii private, ci de a crea cadrul în care producătorii și comercianții să stea la aceeași masă și să găsească soluții avantajoase pentru ambele părți. Sprijinirea producătorilor locali înseamnă locuri de muncă păstrate în județ și produse proaspete pentru sătmăreni”, a declarat prefectul Altfatter Tamás.

Rămâne de văzut în ce măsură viitoarele discuții cu reprezentanții marilor rețele comerciale se vor concretiza în măsuri efective, astfel încât produsele realizate în județul Satu Mare să beneficieze de mai mult spațiu și de o prezență constantă în magazinele locale.



