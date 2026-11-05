Senatorul UDMR de Satu Mare invocă răspunsul AEP privind presupusele contracte electorale și îi cere deputatului PNL explicații despre finanțarea propriei formațiuni politice

Schimbul de acuzații dintre reprezentanții PNL și UDMR din Satu Mare a continuat pe tema cheltuielilor și a finanțării campaniilor electorale din 2024. Senatorul UDMR de Satu Mare, Turos Lorand, a reacționat public la demersurile deputatului PNL Adrian Cozma, care solicitase Autorității Electorale Permanente (AEP) informații despre presupuse contracte încheiate de organizația județeană UDMR cu mai multe firme. Într-o declarație publică, senatorul a susținut că răspunsul instituției electorale nu a confirmat existența contractelor invocate și a catalogat acuzațiile drept nefondate. În replică, Turos Lorand a mutat discuția și asupra finanțării campaniei prezidențiale din 2024 a PNL, amintind de obligația partidului de a restitui peste 14 milioane de lei la bugetul de stat.

„Adrian Cozma a vrut să facă mare vâlvă, dar autoritățile nu i-au dat dreptate”

În mesajul său, senatorul UDMR a precizat că Adrian Cozma a făcut referire la presupuse contracte suspecte încheiate în contextul campaniilor electorale din 2024, însă răspunsul oficial al AEP nu ar fi confirmat aceste suspiciuni.

„În ultimele zile, acesta a lansat atacuri vehemente la adresa organizației județene UDMR Satu Mare, vorbind despre presupuse contracte suspecte în contextul campaniei electorale din 2024. Numai că între timp a venit și răspunsul oficial al Autorității Electorale Permanente: NU au fost identificate contracte între firmele menționate de Adrian Cozma și organizația județeană UDMR Satu Mare, în contextul campaniilor electorale din 2024”, a transmis Turos Lorand.

Demersul parlamentar al lui Adrian Cozma a vizat verificarea unor presupuse contracte dintre organizația UDMR Satu Mare și patru societăți comerciale, în legătură cu alegerile locale și parlamentare din 2024.

Senatorul consideră că răspunsul instituției a clarificat situația și a criticat modul în care deputatul liberal a adus subiectul în spațiul public.

„Iată cât valorează, așadar, acuzațiile răsunătoare atunci când sunt confruntate cu faptele”, a mai afirmat parlamentarul UDMR.

Replica senatorului: PNL trebuie să explice cei 14 milioane de lei

Turos Lorand nu s-a limitat însă la apărarea organizației județene UDMR, ci a adus în discuție și situația financiară a PNL, făcând referire la suma de peste 14 milioane de lei pe care formațiunea liberală este obligată să o restituie bugetului de stat.

„Și dacă tot încearcă Adrian Cozma să-i discrediteze pe alții, poate ar fi cazul să clarifice și situația din propria tabără politică. Partidul său a fost nevoit să restituie Autorității Electorale Permanente 14 milioane de lei, reprezentând sume utilizate în mod nelegal în cadrul campaniei pentru alegerile prezidențiale din 2024”, a declarat senatorul.

Potrivit informațiilor publice, PNL a pierdut definitiv procesul cu Autoritatea Electorală Permanentă și are de restituit suma exactă de 14.117.378,04 lei, aferentă unor cheltuieli din campania prezidențială din 2024. La 28 octombrie 2026, președintele AEP preciza că instituția transmisese documentele către ANAF pentru recuperarea banilor prin executare silită.

Senatorul UDMR a mai lansat acuzații privind finanțarea unor platforme online și televiziuni pe care le-a caracterizat drept fantomă, susținând că deputatul liberal ar trebui să ofere explicații și în legătură cu aceste aspecte.

În încheiere, Turos Lorand a transmis un mesaj tranșant adversarului său politic, cerându-i să renunțe la acuzațiile publice și să clarifice problemele din propria formațiune.

„De la Cozma ne-am obișnuit deja cu acuzații răsunătoare, dar nefondate. Poate că a venit timpul să înceapă, în sfârșit, să facă ordine în propria ogradă”, a conchis senatorul UDMR de Satu Mare.

Declarația marchează o nouă escaladare a schimbului de replici dintre cei doi parlamentari sătmăreni, pe fondul disputelor legate de transparența finanțării electorale și responsabilitatea partidelor politice pentru cheltuielile efectuate în campaniile din 2024.



