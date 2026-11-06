



,,Este o schizofrenie instituțională la Păulești! De când a venit, are doar idei fixe. Nu dorește să vorbească cu mine ca să rezolvăm situația”, spune arădeanul

După decenii de cereri de retrocedare și procese, Marius Demian, din Arad, susține că familia sa are drepturi asupra terenurilor aferente a cinci străzi din Păulești. El spune că este dispus să le cedeze comunei și cere clarificarea situației altor parcele din intravilan. Declarațiile sale readuc în atenție un conflict de fond funciar documentat încă din 2014.

„Sunt în al 36-lea an de când încerc să mă lupt pentru ceea ce se întâmplă la Păulești și la Odoreu”, spune Marius Demian. Arădeanul afirmă că revendicările familiei pornesc de la proprietățile deținute de bunicul său în zonă și că dispune de acte și hotărâri judecătorești care, în opinia sa, îi susțin poziția.

Cinci străzi, în centrul disputei actuale

Demian se declară proprietar extratabular asupra terenurilor aferente a cinci străzi din Păulești. Cu alte cuvinte, susține că dreptul invocat de familie nu este înscris ca atare în cartea funciară. În declarația sa, acesta afirmă că unele terenuri pe care le revendică au fost trecute în domeniul public al comunei și contestă modul în care au fost făcute înscrierile în cartea funciară.

El spune că este dispus să cedeze comunei terenurile aferente străzilor, dacă autoritățile clarifică situația altor parcele din intravilan pe care familia le revendică. Demian mai afirmă că familia sa a donat în trecut terenul aferent unei alte străzi din Păulești.

Arădeanul îi reproșează primarului Zenoviu Bontea lipsa dialogului și susține că s-a simțit amenințat în contextul discuțiilor de fond funciar. El consideră că disputa ar putea afecta și proiectele de dezvoltare ale comunei. Aceste afirmații reprezintă poziția lui Demian. Materialul nu include un punct de vedere al primarului sau al Comisiei Locale de Fond Funciar și nici documentele cadastrale care ar permite verificarea situației celor cinci străzi.

Un conflict care a ajuns la Prefectură încă din 2014

În 2014, Marius Demian declara presei locale că familia sa revendică aproximativ 105 hectare în extravilan și 14 hectare în intravilan, susținând că unele hotărâri judecătorești nu fuseseră puse în aplicare. Primarul de la acea vreme, Nagy Iosif, afirma că în satul Păulești nu mai exista teren disponibil în intravilan și că fuseseră propuse amplasamente în Petin și Hrip. Un reprezentant al Comisiei Județene de Fond Funciar a contestat atunci acuzația privind nepunerea în aplicare a hotărârilor. Prefectura a convocat o întâlnire cu reprezentanții familiei, autoritățile și localnicii implicați în litigii.

Într-un dosar de fond funciar, 5922/296/2007, familia Demian a chemat în judecată inclusiv comisia locală din Păulești. Judecătoria Satu Mare a admis în parte acțiunea și a constatat nulitatea parțială a unui titlu de proprietate pentru 3.000 de metri pătrați de teren extravilan. Soluția de fond publicată putea fi atacată cu recurs.

În 2026, instanța a dispus emiterea unei noi decizii de compensare

Într-un dosar separat, 2024/83/2022, Curtea de Apel Oradea a pronunțat, la 24 septembrie 2026, o hotărâre definitivă prin care a anulat o decizie de compensare și a obligat Comisia Națională pentru Compensarea Imobilelor să emită una nouă, pentru un teren din intravilanul comunei Păulești, la o valoare echivalentă cu 3.749.616 puncte. Hotărârea privește terenul din acel dosar și nu stabilește situația juridică a celor cinci străzi invocate acum de Demian.

Demian susține că familia mai are revendicări nesoluționate și în comuna Odoreu. În cazul Păuleștiului, rămâne de clarificat care sunt parcelele aferente celor cinci străzi, în baza căror acte figurează acestea în evidențele comunei și ce cereri ale familiei mai sunt în lucru la comisia locală.

Marius Demian, atac la primarul din Păulești: „Nu stă de vorbă cu mine o dată”

Marius Demian îl critică în termeni duri pe primarul Zenoviu Bontea, pe care îl acuză că refuză dialogul și că nu face demersuri pentru soluționarea revendicărilor familiei. „De când a venit, are idei fixe. Nu a vorbit cu mine o dată”, spune arădeanul, care descrie modul în care autoritățile locale gestionează dosarul drept „schizofrenie instituțională.” și mai subliniază ,,este tâlhărie ceea ce face primarul, își face de cap în comună…”

Demian susține că primarul l-ar fi amenințat în contextul unei ședințe de fond funciar. Totodată, el contestă trecerea în domeniul public a unor terenuri pe care familia sa le revendică și afirmă că deține acte și hotărâri judecătorești în sprijinul poziției sale. „Eu am toate actele, dar primarul face CF-uri false. Numai prin documentele mele, a adus prejudicii statului de 10 mil. de euro”, mai spune acesta.

În centrul disputei se află terenurile aferente a cinci străzi din Păulești, asupra cărora Demian susține că familia sa are drepturi moștenite de la bunicul său. El spune că este dispus să le cedeze comunei dacă i se restituie alte terenuri intravilane pe care le revendică. Demian afirmă că familia a donat în trecut terenul pentru o altă stradă și consideră că lipsa unei soluții poate pune în dificultate proiectele de dezvoltare ale comunei. „Primarul se opune dezvoltării localității. El nu vrea să rezolve problemele funciare”, declară acesta.

Marius Demian, dorește să aducă la lumina adevărul și va aduce în atenția publicului toate documentele în care este prezentată realitatea funciară de la Păulești.

Primarul comunei Păulești, Zenoviu Bontea a fost contactat telefonic și prin mesaj de către echipa Gazetei de Nord Vest, dar nu a raspuns pentru a vedea punctul dumnealui de vedere.