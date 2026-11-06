Recidivist arestat preventiv, acuzat că a furat bijuterii și bani dintr-o locuință din Satu Mare

Locale 06.11.2026 14:50
Recidivist arestat preventiv, acuzat că a furat bijuterii și bani dintr-o locuință din Satu Mare


Un bărbat recidivist, cercetat pentru furt calificat, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce ar fi pătruns într-o locuință din municipiul Satu Mare și ar fi sustras bijuterii și bani.

Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe lângă Judecătoria Satu Mare, fapta cercetată ar fi fost comisă în cursul zilei de 4 noiembrie 2026. Anchetatorii susțin că inculpatul ar fi intrat fără drept, prin escaladare, în imobilul de domiciliu al persoanei vătămate.

Din interiorul locuinței, acesta ar fi luat bijuterii și sume de bani. Comunicatul nu precizează valoarea prejudiciului sau dacă bunurile au fost recuperate.

Bărbatul a fost reținut în aceeași zi. Procurorul de caz a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat.

La data de 5 noiembrie 2026, procurorul a solicitat judecătorului de drepturi și libertăți arestarea preventivă a inculpatului pentru 30 de zile. Propunerea a fost admisă.

Persoana cercetată beneficiază de prezumția de nevinovăție pe parcursul procesului penal.

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