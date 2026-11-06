



Publicul sătmărean este invitat sâmbătă, 7 noiembrie, de la ora 19.00, la spectacolul „Tigru”, prezentat în cadrul minifestivalului de teatru studio STUDIO7.

Producția Teatrului Municipal Baia Mare aduce pe scenă textul semnat de Gianina Cărbunariu, în regia lui David Fărcășan. Reprezentația se adresează spectatorilor cu vârsta de peste 14 ani.

Evenimentul face parte din programul STUDIO7, oferindu-le iubitorilor de teatru din Satu Mare ocazia de a urmări o producție a teatrului băimărean.

Prețul unui bilet este de 20 de lei. Biletele pot fi cumpărate de la Agenția teatrală, situată pe strada Horea nr. 6, sau online, prin platforma de vânzare.

Pentru informații suplimentare și detalii privind achiziționarea biletelor, spectatorii pot contacta agenția la numerele de telefon 0261 712 106 și 0786 538 580.

Mai multe informații despre spectacol sunt disponibile aici.