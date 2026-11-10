Planul pentru sezonul rece 2026–2027 stabilește cine răspunde de deszăpezirea drumurilor, ce stocuri trebuie să asigure unitățile sanitare și cum vor interveni autoritățile pentru a proteja persoanele fără adăpost în perioadele de ger.



Comitetul Județean pentru Situații de Urgență (CJSU) Satu Mare a aprobat marți, 10 noiembrie 2026, planul de măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor fenomenelor meteorologice periculoase din sezonul rece. Ședința a fost condusă de prefectul Altfatter Tamás, în calitate de președinte al comitetului, alături de subprefecții Iancu Mihai-Radu și Bercea Vasile.

Documentul a fost prezentat de colonelul Sergiu Marius Buzduga, inspectorul-șef al Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Someș” Satu Mare. Adoptat prin Hotărârea CJSU nr. 2 din 10 noiembrie 2026, planul stabilește termenele și responsabilitățile instituțiilor pentru protejarea populației, a bunurilor și a mediului, precum și pentru menținerea transportului rutier, feroviar și aerian. Documentul va fi transmis membrilor CJSU și comitetelor locale pentru situații de urgență.

Deszăpezire: autoritățile trebuie să raporteze firmele, utilajele și stocurile

Primul termen este 15 noiembrie. Până la această dată, Secția Drumuri Naționale Satu Mare, Consiliul Județean și președinții comitetelor locale pentru situații de urgență trebuie să încheie contractele de deszăpezire. Tot până atunci, aceștia trebuie să transmită Prefecturii și ISU „Someș” lista firmelor responsabile, situația utilajelor disponibile și stocurile de materiale.

În același termen, Instituția Prefectului va activa Grupul de suport tehnic care va coordona pregătirile și activitățile pentru sezonul rece. Planul mai prevede asigurarea materialelor antiderapante, repartizarea utilajelor pe districte și montarea parazăpezilor până la 1 decembrie pe tronsoanele cu risc de înzăpezire.

Stocuri pentru 30 de zile în unitățile sanitare și monitorizarea cursurilor de apă

Autoritățile locale și operatorii economici trebuie să contracteze combustibilul necesar pe timpul iernii, inclusiv pentru transportul elevilor. Unitățile sanitare trebuie să asigure încălzirea spațiilor și să dispună de stocuri de medicamente și materiale sanitare pentru cel puțin 30 de zile.

Sistemul de Gospodărire a Apelor va supraveghea permanent cursurile de apă pentru a preveni formarea podurilor de gheață și a zăpoarelor, acumulări de gheață care pot bloca scurgerea apei. În cazul în care sunt prognozate fenomene meteorologice periculoase, populația va fi avertizată prin sistemul RO-ALERT, potrivit planului.

Persoanele fără adăpost vor fi identificate și transportate în spații de cazare

Comitetul a analizat și modul de intervenție în sprijinul persoanelor fără adăpost. Măsurile prevăd identificarea acestora, evaluarea stării de sănătate și, după caz, transportul către spațiile de cazare. Persoanele preluate vor beneficia de adăpost, hrană și apă, iar la nevoie vor primi asistență medicală.

La intervenții vor participa, în funcție de situație, structurile Ministerului Afacerilor Interne, Batalionul 52 Geniu, Serviciul de Ambulanță Județean, serviciile de asistență socială, Crucea Roșie și autoritățile locale. În aceeași ședință, membrii CJSU au aprobat procedura de organizare și funcționare a Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției Satu Mare.

„Iarna nu trebuie să ne găsească nepregătiți. Fiecare instituție are prin acest plan responsabilități clare și termene precise. Primarilor le cer să își finalizeze în termen planurile proprii și contractele de deszăpezire. O atenție deosebită trebuie acordată persoanelor fără adăpost și celor cu nevoi medicale, care în perioadele de ger au cea mai mare nevoie de sprijinul nostru”, a declarat prefectul Altfatter Tamás.