Muzeul Județean Satu Mare îi invită pe vizitatori să descopere expoziția „Daniel Prodan – Zâmbetul Generației de Aur”, dedicată carierei și memoriei fotbalistului sătmărean. Expoziția rămâne deschisă până pe 18 decembrie 2026.

Cunoscut de iubitorii fotbalului drept Didi Prodan, Daniel Prodan a fost unul dintre jucătorii Generației de Aur a echipei naționale. Expoziția de la Satu Mare readuce în atenție parcursul său sportiv, dar și legătura pe care fotbalistul a păstrat-o cu locurile de unde a plecat.

Titlul expoziției trimite la felul în care Didi Prodan a rămas în amintirea celor care l-au cunoscut: un om optimist, a cărui bucurie de a trăi se vedea dincolo de teren. Pentru cei care au urmărit meciurile Generației de Aur, vizita este un prilej de a retrăi o parte din acei ani. Cei mai tineri pot descoperi povestea unui fotbalist sătmărean al cărui nume a rămas legat de unele dintre cele mai frumoase momente ale echipei naționale.

Expoziția poate fi vizitată la Muzeul Județean Satu Mare, până vineri, 18 decembrie 2026.