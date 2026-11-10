Expoziția dedicată lui Daniel Prodan poate fi vizitată până pe 18 decembrie, la Satu Mare

Locale 10.11.2026 20:50
Expoziția dedicată lui Daniel Prodan poate fi vizitată până pe 18 decembrie, la Satu Mare
Muzeul Județean Satu Mare îi invită pe vizitatori să descopere expoziția „Daniel Prodan – Zâmbetul Generației de Aur”, dedicată carierei și memoriei fotbalistului sătmărean. Expoziția rămâne deschisă până pe 18 decembrie 2026.
Cunoscut de iubitorii fotbalului drept Didi Prodan, Daniel Prodan a fost unul dintre jucătorii Generației de Aur a echipei naționale. Expoziția de la Satu Mare readuce în atenție parcursul său sportiv, dar și legătura pe care fotbalistul a păstrat-o cu locurile de unde a plecat.
Titlul expoziției trimite la felul în care Didi Prodan a rămas în amintirea celor care l-au cunoscut: un om optimist, a cărui bucurie de a trăi se vedea dincolo de teren. Pentru cei care au urmărit meciurile Generației de Aur, vizita este un prilej de a retrăi o parte din acei ani. Cei mai tineri pot descoperi povestea unui fotbalist sătmărean al cărui nume a rămas legat de unele dintre cele mai frumoase momente ale echipei naționale.
Expoziția poate fi vizitată la Muzeul Județean Satu Mare, până vineri, 18 decembrie 2026.
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