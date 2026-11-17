„Nu aștepta prima ninsoare!” este o campanie de informare a populației cu privire la importanța prevenirii situațiilor de urgență în sezonul rece.





Schimbările de temperatură, utilizarea intensă a mijloacelor de încălzire, condițiile meteorologice nefavorabile și riscurile asociate acestora pot genera incendii, accidente sau pagube materiale, situații care pot fi evitate prin măsuri simple, adoptate din timp.





Campania Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) își propune să încurajeze responsabilitatea individuală și să promoveze comportamente preventive, oferind recomandări practice pentru siguranța locuinței, a instalațiilor de încălzire și electrice, a autoturismelor, precum și pentru protejarea instalațiilor de apă și pregătirea pentru eventualele întreruperi ale alimentării cu energie electrică.





Totodată, campania pune accent pe grija față de persoanele vulnerabile, în special vârstnici și copii, care pot fi mai expuși riscurilor generate de temperaturile scăzute și de fenomenele meteorologice specifice iernii.





Prin transmiterea unor mesaje clare și accesibile, campania urmărește să sublinieze faptul că prevenirea nu trebuie să înceapă odată cu primele ninsori sau cu instalarea gerului, ci înainte ca riscurile să apară. Pregătirea din timp, atenția la detalii și adoptarea unor măsuri preventive pot face diferența între o situație neplăcută și una de urgență.





Ce poți face pentru a fi în siguranță în sezonul rece?





Pentru a preveni situațiile de urgență și a reduce riscurile specifice sezonului rece, ia din timp câteva măsuri simple:





❗ Verifică mijloacele de încălzire! Curăță și verifică periodic coșurile de fum, sobele și instalațiile de încălzire. Nu utiliza echipamente defecte și nu lăsa focul sau aparatele de încălzire nesupravegheate.





❗ Verifică instalațiile electrice! Asigură-te că prizele, cablurile și prelungitoarele sunt în stare bună. Evită suprasolicitarea instalației electrice și utilizarea improvizațiilor.





❗ Pregătește-ți locuința pentru iarnă! Verifică acoperișul, jgheaburile, ferestrele și căile de acces. Îndepărtează obiectele care pot fi luate de vânt și asigură-te că locuința este pregătită pentru condițiile meteorologice specifice sezonului rece.





❗ Protejează instalațiile de apă! Izolează conductele expuse temperaturilor scăzute, verifică instalațiile din spațiile neîncălzite și închide și golește conductele exterioare care nu mai sunt utilizate, pentru a preveni înghețarea, avariile și eventualele inundații.





❗ Pregătește-ți autoturismul! Verifică starea tehnică a mașinii, echipeaz-o corespunzător sezonului rece și păstrează în interior obiecte utile pentru situații neprevăzute. Informează-te despre condițiile de drum înainte de plecare.





❗ Ai grijă de persoanele vulnerabile! Interesează-te de starea persoanelor vârstnice, a celor singure sau cu dificultăți de deplasare și oferă-le sprijin pentru aprovizionare și pregătirea locuinței.





❗ Protejează copiii! Supraveghează-i atunci când se joacă afară, îmbracă-i adecvat temperaturilor scăzute și învață-i să evite zonele periculoase, lacurile înghețate și țurțurii.





❗ Pregătește-te pentru eventualele întreruperi de curent! Verifică lanternele, bateriile și sursele alternative de iluminat. Păstrează telefoanele încărcate și pregătește un mic kit pentru situații de urgență. În perioadele cu fenomene meteorologice nefavorabile, pot apărea întreruperi temporare ale energiei electrice, până la remedierea defecțiunilor și restabilirea alimentării.





❗ Fii informat și responsabil! Urmărește avertizările meteorologice, respectă recomandările autorităților și evită deplasările atunci când condițiile meteo pun în pericol siguranța ta.





Nu uita! Prevenirea începe cu fiecare dintre noi. Câteva verificări făcute la timp, puțină atenție și responsabilitate pot preveni incendii, accidente și alte situații de urgență.





Nu aștepta prima ninsoare! Pregătește-te din timp!