Protecția mediului a fost tema unei întâlniri între administrația locală, elevi, profesori și reprezentanții societății civile, în care ideile copiilor au fost puse în prim-plan

Un oraș mai curat și mai verde nu se construiește doar prin investiții și proiecte administrative, ci și prin educație, implicare și responsabilitate civică. Acesta a fost mesajul transmis în cadrul unei întâlniri dedicate protejării mediului, la care au participat primarul municipiului Satu Mare, Kereskényi Gábor, administratorul public Maskulik Csaba, elevi și profesori ai Școlii Gimnaziale „Mircea Eliade”, precum și reprezentanți ai Asociației „Copacul Vieții”. Discuțiile au scos în evidență un lucru important: generația tânără înțelege tot mai bine provocările ecologice și este pregătită să contribuie concret la schimbarea comunității în care trăiește.

Kereskényi Gábor a apreciat etuziasmul copiilor

Întâlnirea a oferit elevilor ocazia de a-și prezenta ideile și propunerile privind protejarea mediului, dar și de a discuta direct cu reprezentanții administrației locale despre importanța inițiativelor ecologice. Entuziasmul copiilor și nivelul de conștientizare de care au dat dovadă au fost apreciate de primarul Kereskényi Gábor, care a subliniat că implicarea tinerilor reprezintă un motiv de încurajare pentru viitorul comunității.

Dincolo de mesajele generale despre necesitatea protejării naturii, discuțiile au evidențiat importanța transformării preocupării pentru mediu în acțiuni concrete. Iar atunci când școala, societatea civilă și administrația locală își unesc eforturile, educația ecologică poate deveni mai mult decât o lecție predată în clasă: poate deveni un comportament asumat în viața de zi cu zi.

Primarul municipiului Satu Mare a transmis felicitări elevilor și cadrelor didactice de la Școala Gimnazială „Mircea Eliade”, precum și Asociației „Copacul Vieții”, pentru implicarea în acțiunile ecologice și pentru ideile prezentate.

„M-am bucurat să descopăr entuziasmul elevilor, ideile foarte bune cu care au venit și, mai ales, spiritul ecologic dezvoltat de care au dat dovadă. Este încurajator să vezi copii care înțeleg cât de importantă este protejarea mediului și care nu se limitează la vorbe, ci vin cu propuneri și soluții concrete”, a transmis Kereskényi Gábor.

Edilul a apreciat că asemenea inițiative merită susținute și continuate, subliniind importanța colaborării dintre instituțiile de învățământ, organizațiile neguvernamentale și autoritățile publice.

Mesajul întâlnirii a fost unul simplu, dar cu o miză importantă: responsabilitatea pentru mediul înconjurător nu aparține exclusiv autorităților, ci fiecărui membru al comunității. Iar dacă adulții caută uneori soluții complicate pentru problemele de mediu, copiii au demonstrat că schimbarea poate începe și cu idei simple, inițiativă și dorința de a face lucrurile mai bine.

Un parteneriat care trebuie să continue

Primăria Municipiului Satu Mare și-a reafirmat disponibilitatea de a susține inițiativele care promovează protecția mediului și implicarea comunității. Colaborarea cu unitățile de învățământ și organizațiile societății civile poate contribui la dezvoltarea unei culturi ecologice autentice, în care educația este dublată de acțiune.

Implicarea elevilor de la „Mircea Eliade” și activitatea Asociației „Copacul Vieții” demonstrează că preocuparea pentru un oraș mai curat poate mobiliza generații diferite în jurul unui obiectiv comun.

Până la urmă, un oraș verde nu se construiește doar prin plantări de copaci și amenajări peisagistice, ci mai ales prin oameni care înțeleg că natura trebuie protejată în fiecare zi. Iar această responsabilitate se învață cel mai bine încă din copilărie.



