Acțiunile desfășurate în județul Satu Mare au vizat menținerea ordinii și siguranței publice, dar și prevenirea și combaterea abaterilor de la regulile de circulație

Polițiștii sătmăreni au desfășurat, în 16 noiembrie, acțiuni pentru menținerea unui climat de ordine și siguranță publică, precum și pentru supravegherea, fluidizarea și controlul traficului rutier. În urma verificărilor, oamenii legii au aplicat peste 180 de sancțiuni contravenționale, valoarea amenzilor depășind 60.000 de lei.

Permise suspendate și certificate de înmatriculare reținute

Pe lângă sancțiunile contravenționale, polițiștii au dispus și măsuri complementare împotriva conducătorilor auto care au încălcat legislația rutieră.

Astfel, opt șoferi au rămas fără dreptul de a conduce, fiind dispusă suspendarea exercitării acestuia. Totodată, au fost reținute opt certificate de înmatriculare ale unor autoturisme.