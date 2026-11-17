Satu Mare: 0,82 accidentați la 1.000 de salariați în 2025, locul 25 din 42, sub rata națională de 0,92

La firmele care au sediul în județul Satu Mare au fost înregistrați 66 de accidentați la muncă în 2025, cu 14 mai mulți decât în 2024, potrivit unei analize realizate de Echipăm.ro folosind și date extrase din baza de date Tempo Online a Institutului Național de Statistică și Eurostat. Conform celor mai recente date, în 2022 au fost înregistrați 78 de accidentați, cel mai mare număr din 2005 încoace.





Raportat la numărul de salariați, Satu Mare are 0,82 accidentați la 1.000 de angajați, sub rata națională de 0,92, și se află pe locul 25 din 42. Patru județe au aceeași rată, 0,82, și sunt clasate după numărul de accidentați: Iașiul, Satu Mare, Giurgiul și Ialomița. Clasamentul e condus de Hunedoara, cu 1,5. La numărul de accidentați, Satu Mare e pe locul 24.

Unul dintre cei 66 de accidentați a murit, față de trei în 2024, iar ceilalți 65 au avut incapacitate temporară de muncă. Statistica INS îi atribuie pe accidentați județului în care își are sediul angajatorul, indiferent unde s-a produs accidentul, și cuprinde doar accidentele care au provocat cel puțin 3 zile de incapacitate de muncă, invaliditate sau deces. Accidentele de pe drumul spre și dinspre serviciu nu intră în aceste cifre.

Doi dintre cei trei vecini au rate mai mari: Maramureșul (1,38, locul 3) și Bihorul (1,09, locul 11). Doar Sălajul are o rată mai mică: 0,51, pe locul 39.

La nivel național, 2024 și 2025 sunt anii cu cei mai mulți accidentați la muncă din 2004 încoace: 5.347, respectiv 5.323. Numărul morților a scăzut în schimb: 96 în 2025, față de 423 în 2004. În funcție de industrie, cele mai multe decese cauzate de accidente la muncă din 2025 au fost în construcții (21), în industria prelucrătoare (17) și în agricultură, silvicultură și pescuit (16).

Situație paradoxală: România, a treia cea mai mare rată de deces la nivelul UE, cea mai mică rată de accidente

Informațiile disponibile public ne pun în fața unei situații paradoxale.

„Cifrele ne spun multe, dacă vrem să înțelegem. Spre exemplu, România are cea mai mică rată de accidente fără deces din Uniunea Europeană, dar suntem constant în top la accidente soldate cu deces. Acest lucru nu este întâmplător. Este clar pentru toată lumea că nu obișnuim să declarăm accidentele decât dacă suntem forțați de împrejurări”, declară Sorin Iftene, fondator și CEO Echipăm.ro.

În datele Eurostat pentru 2024, ultimul an disponibil, România are a treia cea mai mare rată a accidentelor de muncă mortale din Uniunea Europeană, după Franța și Bulgaria: 2,83 la 100.000 de lucrători, față de 1,65 la nivelul UE. La accidentele fără deces, România are cea mai mică rată din UE: 65 la 100.000 de lucrători, față de 1.359.

„Pe lângă studiu, am construit și un instrument gratuit pentru orice angajator: o hartă interactivă a accidentelor de muncă din România. Pe https://www.echipam.ro/ssm oricine poate vedea câte accidente au fost anul trecut în domeniul lui de activitate, ce echipamente de protecție le trebuie angajaților și cum se compară județul lui cu media națională și cu județele vecine. E un instrument util pentru oricine se ocupă de SSM și suntem foarte mândri de el”, a mai declarat el.

Ce echipament poate fi necesar în fiecare meserie arată lista orientativă din HG 1048/2006, pe care Echipăm.ro a pus-o lângă cifrele INS pe harta accidentelor de muncă pe județe și pe meserii. Firmele găsesc echipamentul de protecție la Echipăm.ro, distribuitor care deservește domenii precum construcțiile, producția, logistica, industria alimentară și HORECA.

Legea 319/2006 e clară: angajatorul este obligat să asigure gratuit echipamentul de protecție. În 2025, inspectorii de muncă au făcut în toată țara 36.049 de controale de securitate și sănătate în muncă și au găsit 39.590 de nereguli. Au aplicat 31.735 de sancțiuni, dintre care 25.630 de avertismente și 6.105 amenzi, în valoare totală de 35,2 milioane de lei. Au oprit din funcțiune 364 de echipamente de muncă și au sistat activitatea în 183 de cazuri, potrivit raportului anual al Inspecției Muncii.

Clasamentul complet al celor 42 de unități administrative:

Loc Județ Accidentați la 1.000 de salariați, 2025 Accidentați în 2024 Accidentați în 2025 1 Hunedoara 1,5 111 98 2 Brașov 1,4 266 294 3 Maramureș 1,38 162 158 4 Bacău 1,31 160 156 5 Bistrița-Năsăud 1,27 115 79 6 Sibiu 1,22 164 182 7 Alba 1,18 109 109 8 Neamț 1,11 87 92 9 Constanța 1,1 204 190 10 Argeș 1,09 193 190 11 Bihor 1,09 177 173 12 Tulcea 1,04 51 47 13 Arad 1,01 138 116 14 București 0,99 1.278 1.408 15 Buzău 0,98 62 83 16 Vrancea 0,94 39 56 17 Galați 0,92 99 97 18 Mureș 0,9 132 124 19 Gorj 0,89 41 58 20 Botoșani 0,89 48 52 21 Teleorman 0,84 28 35 22 Timiș 0,83 251 212 23 Dâmbovița 0,83 57 65 24 Iași 0,82 161 163 25 Satu Mare 0,82 52 66 26 Giurgiu 0,82 12 33 27 Ialomița 0,82 33 30 28 Harghita 0,79 65 60 29 Brăila 0,76 62 42 30 Prahova 0,73 165 136 31 Olt 0,72 57 48 32 Cluj 0,71 225 211 33 Suceava 0,7 108 89 34 Vaslui 0,63 55 35 35 Călărași 0,62 24 26 36 Dolj 0,61 84 88 37 Covasna 0,59 31 27 38 Ilfov 0,54 184 134 39 Sălaj 0,51 25 23 40 Caraș-Severin 0,42 24 16 41 Vâlcea 0,23 7 19 42 Mehedinți 0,08 1 3

Fiecare rând din acest clasament înseamnă oameni care, ca urmare a unui accident de muncă, au lipsit cel puțin 3 zile de la serviciu, au rămas cu o invaliditate sau și-au pierdut viața.

Notă metodologică. Datele provin din baza Tempo Online a Institutului Național de Statistică, care le preia de la Inspecția Muncii. Sunt numărați accidentații în muncă înregistrați în fiecare an: persoanele care au avut cel puțin 3 zile de incapacitate de muncă, au rămas cu o invaliditate sau și-au pierdut viața. Accidentele petrecute pe drumul dintre casă și locul de muncă nu sunt incluse. Fiecare accidentat este trecut la județul în care își are sediul social angajatorul, nu la cel în care s-a produs accidentul, așa cum prevăd normele de aplicare a Legii 319/2006. Rata arată câți accidentați revin la 1.000 de salariați. Cifrele pot diferi de cele din rapoartele anuale ale inspectoratelor teritoriale de muncă (ITM). Aceste rapoarte descriu activitatea inspectoratului și pot număra altceva: evenimentele petrecute pe teritoriul județului, inclusiv la firme cu sediul în alt județ, accidentele de pe drumul spre muncă, accidentele ușoare sau decesele fără legătură cu munca. Unele rapoarte sunt întocmite la începutul anului, înainte ca toate cercetările să se încheie.