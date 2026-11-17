Cei mai tineri reprezentanți ai dansului șvăbesc din Ardud au fost recompensați pentru talent, implicare și pasiunea pentru tradițiile comunității

Bucurie și mândrie pentru comunitatea din Ardud, unde cei mai mici dansatori ai Cercului de dans șvăbesc au obținut prima lor recunoaștere la un concurs județean de folclor. Grupa mică „Mini Sonnenblumen”, din cadrul Casei de Cultură „Dr. Augustin Mircea” Ardud, a fost distinsă cu o mențiune la Festivalul-Concurs Județean de Folclor „Dansul Mănânțăilor”, ajuns la cea de-a XIII-a ediție. Rezultatul a reprezentat o încurajare importantă pentru copiii care abia descoperă frumusețea dansului tradițional șvăbesc și fac primii pași în păstrarea și promovarea patrimoniului cultural al comunității.

Prima mențiune pentru micii ambasadori ai tradiției șvăbești

Festivalul-Concurs Județean de Folclor „Dansul Mănânțăilor”, desfășurat la Satu Mare, a adus o satisfacție deosebită reprezentanților Ardudului. Grupa „Mini Sonnenblumen” a reușit să obțină o mențiune, o distincție care a răsplătit implicarea și emoția cu care cei mici au evoluat pe scenă.

Dincolo de rezultatul competițional, participarea a avut o semnificație aparte, având în vedere că este vorba despre cei mai tineri membri ai Cercului de dans șvăbesc. Pentru acești copii, fiecare apariție în fața publicului reprezintă o experiență de învățare, o oportunitate de a căpăta încredere și, mai ales, o ocazie de a descoperi valorile culturale moștenite de la generațiile anterioare.

Reprezentanții Casei de Cultură „Dr. Augustin Mircea” Ardud au transmis felicitări micilor dansatori pentru implicare și bucuria cu care au reprezentat comunitatea, dar și părinților, pentru susținerea și încrederea acordate copiilor în acest parcurs artistic.

Enikő Ludescher, coordonatorul care îi îndrumă pe micii dansatori

Un rol important în pregătirea copiilor i-a revenit coordonatoarei Enikő Ludescher, care a fost felicitată pentru răbdarea, dedicarea și munca depusă în formarea noii generații de dansatori.

Păstrarea dansului tradițional nu înseamnă doar repetarea unor pași și participarea la spectacole sau concursuri. Înseamnă transmiterea unei identități culturale, cultivarea respectului pentru tradiții și construirea unei legături între generații. Iar atunci când toate acestea încep de la vârste fragede, șansele ca patrimoniul comunității să fie dus mai departe cresc considerabil.

Mențiunea obținută la Satu Mare reprezintă, astfel, un prim motiv de mândrie pentru „Mini Sonnenblumen” și o încurajare pentru viitoarele apariții scenice.

Pentru Ardud, fiecare pas făcut de acești copii pe scenă înseamnă mai mult decât un moment artistic: este o tradiție care continuă să trăiască prin noile generații.