



Două accidente rutiere grave au avut loc luni, 23 noiembrie 2026, pe drumurile din județul Satu Mare. O femeie în vârstă de 84 de ani și-a pierdut viața după ce a fost lovită de un autoturism în timp ce traversa regulamentar, pe o trecere de pietoni din localitatea Botiz. Câteva ore mai târziu, un tânăr de 20 de ani a ajuns la spital după ce a fost acroșat de un ansamblu de vehicule pe DJ 193, în localitatea Borlești. Polițiștii efectuează cercetări pentru a stabili împrejurările exacte ale producerii celor două accidente.

Tragedie la Botiz! O femeie de 84 de ani a murit pe trecerea de pietoni

Primul accident s-a produs luni dimineață, în jurul orei 07:13, pe Drumul Național 19, în localitatea Botiz.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare, un bărbat de 33 de ani, din localitatea Mărtinești, care conducea un autoturism, ar fi surprins și accidentat o femeie de 84 de ani, din Botiz.

Din primele verificări ale polițiștilor, femeia s-ar fi angajat în traversarea drumului public pe o trecere pentru pietoni marcată și semnalizată corespunzător.

Impactul a avut consecințe tragice, victima fiind declarată decedată.

Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Polițiștii rutieri continuă cercetările pentru stabilirea exactă a circumstanțelor în care s-a produs accidentul mortal.

Tânăr de 20 de ani, lovit de un ansamblu de vehicule la Borlești

Cel de-al doilea accident rutier a avut loc în aceeași zi, în jurul orei 22:50, pe Drumul Județean 193, în localitatea Borlești.

Conform primelor cercetări efectuate de polițiști, un bărbat de 56 de ani, din județul Mureș, care conducea un ansamblu format dintr-o autoutilitară și o semiremorcă, ar fi acroșat un tânăr de 20 de ani, din localitatea Ardusat.

La momentul producerii accidentului, tânărul se deplasa pe partea carosabilă, pe lângă o bicicletă.

În urma impactului, acesta a suferit leziuni și a fost transportat la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale.

Tânărul accidentat avea o alcoolemie de 0,77 mg/l în aerul expirat

Ambii participanți la evenimentul rutier au fost testați cu aparatul etilotest.

În cazul conducătorului auto de 56 de ani, rezultatul a fost negativ.

În schimb, testarea tânărului de 20 de ani a indicat o concentrație de 0,77 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Polițiștii urmează să stabilească împrejurările exacte ale accidentului, inclusiv modul în care s-a produs acroșarea tânărului care se deplasa pe lângă bicicletă.

Polițiștii continuă cercetările în ambele cazuri

Cele două accidente produse în aceeași zi s-au soldat cu decesul unei persoane și rănirea alteia.

În cazul tragediei din Botiz, cercetările vizează împrejurările în care femeia de 84 de ani a fost lovită pe trecerea pentru pietoni, în timp ce, în cazul accidentului din Borlești, polițiștii analizează circumstanțele în care tânărul a fost acroșat de ansamblul de vehicule.

Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare continuă investigațiile pentru clarificarea tuturor împrejurărilor în care s-au produs cele două evenimente rutiere.