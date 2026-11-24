Despre o coincidență rară în fotbalul european! Ștefan Szilagyi depre frații Kovacs: “Au o ambiție de nedescris și s-au ajutat tot timpul unul pe celălalt” Sport •

Arbitrajul sătmărean are motive de mândrie. Istvan și Szabolcs Kovacs, frații din Carei, au fost delegați de UEFA în aceeași zi la două confruntări Manchester City – Napoli, una în Liga Campionilor, cealaltă în Youth League. O coincidență rară, care l-a surprins inclusiv pe Ștefan Szilagyi, președintele AJF Satu Mare, omul care a contribuit la descoperirea și formarea lui Istvan Kovacs.





Cei doi frați au avut parte de o zi specială la Manchester. Szabolcs Kovacs a condus partida dintre echipele de tineret ale lui Manchester City și Napoli, în UEFA Youth League, în timp ce fratele său mai mare, Istvan Kovacs, a fost delegat la confruntarea din Liga Campionilor dintre cele două formații. Două delegări importante, în competiții europene de prim rang, în aceeași zi și în același oraș.

Într-un dialog cu Gazeta Sporturilor, Ștefan Szilagyi a vorbit despre parcursul celor doi arbitri, despre ambiția care i-a caracterizat permanent și despre relația specială dintre frați.

„Nu am mai întâlnit așa coincidență, nici măcar la județeană. Amândoi au jucat fotbal prima dată, Szabolcs a intrat în arbitraj mai târziu pentru că e mai tânăr, dar ambiția îi definește ca nimic altceva. Lumea nu știe, dar au o ambiție de nedescris, aparte de talentul pentru arbitraj”, a declarat Szilagyi.

Președintele AJF Satu Mare spune că succesul celor doi nu a fost construit pe rivalitate, ci pe sprijinul reciproc și pe multă muncă. „Între ei nu a existat vreodată o rivalitate care să-i aducă în acest punct. Nu rivalitatea i-a construit, ei s-au ajutat tot timpul unul pe celălalt”, a subliniat acesta.

Ștefan Szilagyi a vorbit și despre diferențele dintre cei doi, remarcând că ambii sunt muncitori și modești. În privința lui Istvan Kovacs, a ținut să contrazică percepția celor care îl consideră arogant, iar despre Szabolcs a punctat că mai are de îmbunătățit un aspect important pentru un arbitru: alergarea.

„Amândoi muncesc foarte mult, sunt modești. Degeaba se spune că Istvan e arogant. Dacă mă întrebați ce îi diferențiază pe cei doi, să știți că Szabolcs mai are de pus la punct alergarea, care contează foarte mult în arbitraj”, a mai spus președintele AJF Satu Mare.



Dincolo de delegarea specială de la Manchester, povestea fraților Kovacs este și una despre ambiție, perseverență și susținere reciprocă. Doi careieni care au ajuns să reprezinte arbitrajul românesc pe marile stadioane ale Europei și care demonstrează că performanța nu se construiește neapărat prin competiție între frați, ci uneori printr-un sprijin necondiționat.

Despre arbitrajul sătmărean, performanțele fraților Kovacs, dar și despre actualitatea fotbalului județean vom discuta joi seara, de la ora 20.00, la Nord Vest TV, în emisiunea „Actualitatea sătmăreană”. Invitatul lui Florin Mureșan va fi Ștefan Szilagyi, președintele AJF Satu Mare.





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