Medalii pentru CSM Olimpia la Cupa Huedin

Sportivii secției de judo a CSM Olimpia Satu Mare au avut o evoluție foarte bună la cea de-a 17-a ediție a Cupei Judo Club 1983, competiție tradițională desfășurată în Huedin, județul Cluj. Turneul a reunit aproximativ 200 de sportivi, iar delegația sătmăreană a încheiat concursul cu cinci clasări pe podium: două medalii de aur și trei de argint.

Judoka de la CSM Olimpia Satu Mare au participat la competiție sub îndrumarea antrenorilor Terely Mihály și Pelcz Attila, reușind să obțină rezultate remarcabile în categoriile de vârstă U13 și U15.

La U13, Sorana Pal-Igna a avut cel mai bun parcurs și a câștigat medalia de aur. Colegii săi, Böőr Sofia și Alexandru Mocanu, au urcat și ei pe podium, după ce au obținut locul secund.

La categoria U15, Németh Maya a câștigat întrecerea, adjudecându-și medalia de aur, în timp ce Tóth Zalán a încheiat competiția pe poziția a doua, obținând argintul.

Bilanțul de la Huedin confirmă progresul sportivilor sătmăreni și munca depusă în pregătire de antrenorii secției de judo. Pentru tinerii judoka de la CSM Olimpia, competiția din județul Cluj a reprezentat și o bună oportunitate de a acumula experiență în confruntările cu adversari din alte cluburi.

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