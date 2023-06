SPORT. Antrenoare de fitness din Franța s-a întors acasă în Satu Mare pentru a-și deschide propria sală de fitness

- Advertisement -

Cristina LeThery este născută în Medieșu Aurit, iar la vârsta de 27 de ani a reușit să își deschidă propria afacere în Satu Mare.

Și-a început studiile universitare în domeniul Administrației Europene la Cluj Napoca, loc unde a trăit timp de doi ani, iar apoi, din al treilea an de studii a decis să se mute în Franța cu ajutorul unui program Erasmus. Acolo a studiat Drept Economic și Gestiune, iar după examenul de licență, Cristina a lucrat în primă fază în comerț, o experiență super care a ajutat-o să învețe foarte bine și rapid limba franceză, spune ea, deoarece a interacționat în mod direct cu foarte mulți oameni. În cele ce urmează, sătmăreanca Cristina LeThery a gustat din lumea fitness-ului, în Franța.

Cristina face antrenamente unu la unu, într-un spațiu foarte drăguț, chiar în centrul orașului

Acum, Cristina e stabilită din nou acasă, unde face antrenamente unu la unu într-un studio foarte drăguț și intim, chiar în inima Sătmarului. Din anul 2017 a început să se antreneze singură, iar prin 2019 a început să antreneze și alte persoane și în anul 2021 s-a lansat și pe online.

„Am început să mă antrenez la o sală nouă, aproape de unde locuiam la momentul respectiv, am învățat o grămadă de chestii, am lucrat cu un antrenor și cu un nutriționist, mi-a plăcut foarte mult și am decis să mă bag și eu în această lume, să mă axez mai mult pe fitness, am fost foarte pasionată să ajut fetele, în mod special”.

În Franța și-a pus bazele în ceea ce înseamnă sport și fitness

În Franța, Cristina a învățat tot ce știe despre sport și fitness, a făcut un curs, spune ea, scurt, dar foarte cuprinzător și interesant.

„Inițial am început să lucrez la sală cu două, trei persoane și pe urmă am aflat că sunt însărcinată, iar în timpul pandemiei m-am hotărât să mă antrenez acasă, moment în care am început să scriu și câteva programe de antrenament pe care le-am vândut online.”

Pentru Cristina sportul înseamnă pe lângă sănătate și faptul că ar trebui să fim recunoscători că ne putem mișca și că avem abilitățile pe care le avem, ori pe care le putem învăța, pentru unii probabil este o corvoadă, însă ea vede totul din altă perspectivă.

Reporterii Gazetei de Nord-Vest au fost curioși să afle de la Cristina ce a determinat-o să se întoarcă în Satu Mare

„Nu e o poveste foarte interesantă, trebuia să îmi organizez nunta, motiv pentru care m-am întors acasă, în Satu Mare, eu nu pot să fac lucrurile de la distanță, mai ales când e vorba despre un astfel de eveniment, așa că mi-am luat o chirie pe o perioadă de patru luni. Proprietarul clădirii unde îmi este în acest moment studioul a văzut o reclamă cu programele mele online de fitness și m-a contactat. El credea că stau deja de multă vreme aici, el nu știa că am venit doar să îmi organizez nunta și mi-a propus să fac ceva cu spațiul pe care îl deține, să îi dau viață, deoarece practic stătea mort de vreo trei ani. Am vizionat spațiul, iar la prima vedere nu mi s-a părut nu știu ce deoarece era plin de mobilier și nu am putut să îi văd potențialul, dar i-am spus că mă voi gândi. După ce mi-a trecut nunta, am stat să îmi pun niște întrebări, ce fac? mă întorc înapoi sau rămân și încerc să întreprind ceva nou? După cum bine știm că la noi nunțile sunt foarte mari și cadoul e pe măsură, am avut lichidități în urma evenimentului și astfel am hotărât să investesc bănuții primiți cadou în renovări și în materiale pentru a face un studio de fitness pentru femei în principal. Mi-am dorit să fie ceva mai intim, unde poate să vină cine vrea și să facem antrenamente unu la unu și să ajut cât de mult pot”.

Tânăra sătmăreancă a mai povestit că având o familie îi este foarte ușor să fie în Satu Mare, e mult mai confortabil decât în Franța, a reușit să își înscrie copilul la creșă, ceea ce i-a permis să dedice mai mult timp sportului.

„Cu foarte multă susținere din partea soțului meu am reușit să pun totul la punct și să facem ceva frumos în Satu Mare. Mă bucur foarte mult că mi-am creat o comunitate și pot să ajut cât mai multe femei să fie în formă, să se simtă bine, să fie o plăcere pentru ele să vină la sport, la antrenament, să se bucure și să vadă și ele sportul din perspectiva pe care o văd eu. Fetele se prezintă în sala de sport cu o stare mai bună de sănătate, își doresc să dezvolte abilități în a se mișca mai bine și să ajungă la un obiectiv mai sănătos al corpului lor”.

Antrenamentele cu greutăți, cele mai benefice pentru sănătate și corp

Din punctul de vedere al Cristinei LeThery, rolul unui antrenor personal este de a-ți pune întrebări în prim rând, să vadă unde te situezi, cum te simți și ce îți dorești cu adevărat, iar în al doilea rând, acesta are rolul și de a te aduce cât mai aproape de obiectivele tale, dar cel mai important, spune ea, este să reușească să te facă să te bucuri de proces.

„Eu am o satisfacție super mare când văd că fetele încep să aibă rezultate, asta pentru mine e foarte satisfăcător, deși avem doar oră pe zi, maxim trei ore pe săptămână pentru majoritatea fetelor, în puținul timp pe care îl avem, reușim să facem multe chestii foarte faine. Deși probabil li se pare greu, vin cu plăcere și mereu încercăm să adaptăm antrenamentele astfel încât totul să fie în regulă, mereu găsim o soluție și ducem totul la bun sfârșit. Ceea ce fac înseamnă pentru mine bucuria de a putea ajuta pe cineva, satisfacție pe plan profesional că am rezultate cu fetele și sunt foarte fericită că am reușit împreună să creăm această comunitate și mă bucur că am fete foarte faine.”

Din punctul de vedere al Cristinei, cele mai benefice antrenamente sunt cele cu greutăți deoarece măresc rezistența și dezvoltă masa musculară, de asemenea ajută la procesul de slăbire, la flexibilitate și evident la sănătate.

Pe lângă antrenamentele din sală, Cristina se ocupă și de planuri online

Momentan, face cursuri de marketing pentru a se putea promova singură cât mai bine pe rețelele sociale.

„Să faci Sociale Media nu e ușor, nu sunt nici pe departe la statutul de influenceriță și nici nu vreau să fiu, eu vreau doar să promovez mișcarea și sportul și bineînțeles să ajut cât mai multe persoane. Încerc să învăț cât de mult, mereu mă documentez și mă educ să umplu golurile. Fac aceste cursuri de marketing ca să pot să vând fitness online deoarece cred cu tărie că pot ajuta cât mai multe persoane, dar cu toții știm că avem la dispoziție doar 24 de ore într-o zi și atunci poate că prin Social Media, prin faptul că există internet putem să răspândim practic cunoștințele noastre cât mai departe.”

În programul Cristinei predomină antrenamentele la studio, dar pe lângă asta filmează antrenamente pentru programele online.

„Când te apuci de sală, nu m-aş duce pe premisa că trebuie să renunți la ceva pentru că nu e un plus pentru un minus sau un beneficiu pentru un obicei prost, nu. Hai să ne gândim altfel, să ne inversăm perspectiva, să spunem așa, când merg la sală, hai să mai adaug câteva fructe sau legume în alimentația mea ca să mă simt mai bine, să fie totul mai benefic pentru corpul meu, hai să beau mai multă apă, să dorm mai mult.”

Conform Cristinei, motivația nu există, ea vine și pleacă, dar dacă îți dorești ceva trebuie să îți dorești pentru tine deoarece nu te va împinge nimeni din spate. Ea nu se consideră o persoană motivată, în schimb spune despre ea că este o persoană constantă, face alegeri conștiente pentru că se identifică cu o persoană sănătoasă, în formă și responsabilă.

„Legat de motivație, eu nu pot să vin la tine acasă, să te pun în mașină să te duc la sală, în schimb odată ce ajungi la sală eu o să fac tot ce pot ca tu să te bucuri de proces, din nou, nu pot să îți pun eu în farfurie însă pot să te ajut cu recomandări și cu idei pentru ce poți să faci din punct de vedere nutritiv.”

Dacă ar fi să reia totul de la zero, nu ar schimba nimic, așteptările fiindu-i depășite, totul decolând destul de rapid, iar întreaga reclamă până în momentul de față a mers din vorbă în vorbă, fapt ce îi aduce o satisfacție super mare.

Karina Brodi