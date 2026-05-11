Scuze publice și mesaj despre familie, după tensiunile dintre cei doi

Activistul civic sătmărean Romul Tulbure a anunțat public că a decis să pună capăt conflictului pe care l-a avut cu deputatul PSD de Satu Mare, Mircea Govor, prezentându-și scuzele pentru afirmațiile făcute anterior în spațiul public.

Într-o postare publicată pe rețelele de socializare, Romul Tulbure a transmis că unele dintre mesajele sale anterioare au conținut „cuvinte nepotrivite” și afirmații care au afectat imaginea deputatului sătmărean.

„Deoarece în unele postări anterioare am folosit cuvinte nepotrivite, denigratoare pe alocuri, la adresa d-lui Mircea Govor, care au dus la un prejudiciu de imagine a acestuia, doresc să îmi cer scuze față de acesta”, a transmis Romul Tulbure.

Relația de familie, mai importantă decât disputa politică

Activistul civic a explicat că între cei doi există și o relație de rudenie prin alianță, aspect care a cântărit în decizia de a încheia conflictul.

„Întrucât acesta este verișorul primar al soției mele, doresc să cer scuze familiei, familiei extinse, cărora aceste postări le-au creat disconfort”, a mai precizat Tulbure.

Potrivit acestuia, în urma discuțiilor purtate cu deputatul Mircea Govor, a ajuns la concluzia că valorile familiale și buna înțelegere sunt mai importante decât disputele politice.

„Din discuțiile avute cu acesta am ajuns la concluzia că valorile ce țin de buna înțelegere în relațiile familiale, chiar familia extinsă, sunt mai importante decât orice dispută politică, mai ales ținând cont de faptul că nu am niciun interes în acest domeniu”, a transmis activistul civic.

Totodată, acesta a subliniat că își dorește să se concentreze mai mult asupra vieții de familie.

„Din punctul meu de vedere consider această dispută, odată cu prezentarea scuzelor de rigoare, încheiată, considerând că rolul meu de bunic este alături de nepoți, nu în dispute politice”, a concluzionat Romul Tulbure.

Mircea Govor: „Iertarea e virtutea oamenilor puternici”

Deputatul PSD de Satu Mare, Mircea Govor, a ales să accepte scuzele formulate public de activistul civic.

„Iertarea e virtutea oamenilor puternici”, a transmis Mircea Govor, într-un mesaj scurt prin care a confirmat reconcilierea dintre cei doi.

În contextul împăcării, este posibil ca și procesul existent între cele două părți să fie închis în perioada următoare.