În competiția individuală desfășurată sâmbătă, cea mai bună performanță dintre sportivele sătmărence a fost obținută de Teodora Coste, clasată pe locul 8. Ana Tomșa a încheiat concursul pe poziția a 13-a, iar Ilyés Jázmin s-a clasat pe locul 15.





















Echipa feminină de spadă de la CS Satu Mare a cucerit medalia de argint la Campionatul Național de seniori, după o evoluție excelentă reușită duminică în Sala de Scrimă „Alexandru Csipler”. Tinerele sportive sătmărence, provenite din categoriile junioare și cadeete, au impresionat prin determinare și maturitate competițională, reușind să ajungă până în finala întrecerii dedicate senioarelor.Formația alcătuită din Ana Tomșa, Teodora Coste, Ilyés Jázmin și Kurtinecz Johanna a pornit competiția din postura de a treia favorită, însă parcursul echipei a fost unul solid și convingător. În semifinală, sportivele pregătite de antrenorii Csiszár Ferenc, Nagy Lehel, Adrian Szilagyi, Adrian Pop și Szabó Rudolf au învins clar CSU Târgu Mureș, scor 45–34, eliminând astfel echipa cotată cu a doua șansă la titlu.În marea finală, CSA Steaua București și-a confirmat statutul de favorită principală. Formația din Capitală, având în componență sportive de top precum Emma Șonț – campioana națională la individual, Daria Stăciulescu , vicecampioană națională, Alexandra Predescu – medaliată cu bronz, și Natalia Constantin, clasată pe locul șase, s-a impus cu 45–18 și a cucerit titlul național.Pentru CS Satu Mare, medalia de argint reprezintă o performanță deosebită și un semnal clar că noua generație de spadasine are potențial pentru viitor. De altfel, spada feminină sătmăreană nu mai obținuse o medalie la senioare în proba pe echipe din anul 2009, pe vremea când la club evoluau Simona Pop-Deac, Amalia Tătăran, Majer Csilla. Și Veres Greta.”Am luat argintul atunci, la Predeal țin minte și acum. Mă bucur foarte mult pentru fetele de acum și sper să continue pe acest drum al performanțelor” ne-a spus fosta campioană olimpică, Simona Pop. De altfel Simona a fost cea care a oferit medaliile la festivitatea de premiere iar apoi s-a fotografiat atât cu campioanele de la CSA Steaua, ca fostă sportivă legitimată la clubul din Ghencea dar și cu CS Satu Mare.