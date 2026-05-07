Programul meciurilor din fotbalul județean de la acest sfârșit de săptămână Sport •

De un nou week end plin de fotbal avem parte în județ. Cu dueluri attractive în cele trei campionate organizate de AJF Satu Mare.

Liderul, Talna Orașu Nou are parte de o deplasare dificilă la Odoreu pe terenul uneia dintre echipele aflate într-o formă bună în această primăvară.

Recolta Dorolț va juca la decebal în căutarea celor trei puncta care să mențină echipa lui Sorin Marian în plasa liderului.

În Liga a 4-a avem parte de derby-ul local, Dacia Medieșu Aurit- Apa iar în Liga a 5-a se evidențiază duelul Supur- Crucișor.



Liga a IV-a ELITE - DENDIAROM – Etapa 4 (PLAYOFF)

Joi

CSM Olimpia Satu Mare II (U19) – Turul Micula Ora: 19:00

Sâmbătă, 9 mai

Oaşul 1969 – CSM Victoria Carei

Ora: 13:00 juniori / 15:00 seniori

Duminică, 10 mai

Unirea Tăşnad II / Decebal – Recolta Dorolţ

Ora: 16:00 seniori / 18:00 juniori

Someşul Odoreu – Talna Oraşu Nou

Ora: 17:00 seniori

(Joi, 14 mai, ora 17:00, teren Odoreu: meciul de juniori)



Liga a IV-a – Seria A – Etapa 16 (TUR 2)

Duminică, 10 mai

Dacia Medieşu Aurit – Victoria Apa Ora: 14:45

Înfrăţirea Tarna Mare – Voinţa Turţ Ora: 18:00

Recolta Dorolț II-Dara – Voinţa Lazuri, amânat

Sportul Botiz stă

Liga a IV-a – Seria B – Etapa 5 (PLAYOFF)

Sâmbătă, 9 mai

Kneho Urziceni – Schwaben K. Cămin

Ora: 15:00 juniori / 17:00 seniori

Duminică, 10 mai

Frohlich Foieni – Fortuna Căpleni Ora: 18:00

Crasna Moftinu Mic – Ghenci 2006 Ora: 18:00

Recolta Sanislău – Real Andrid Ora: 18:00

Ciumeşti – Someşul Oar Ora: 18:00

Liga a IV-a – Seria B – Etapa 4 (PLAYOUT) – RETUR

Duminică, 10 mai

Cetate 800 Ardud – Victoria Petreşti Ora: 18:00

Unirea Pişcolt – Vulturii Santău Ora: 18:00



Liga a V-a – Etapa 17

Sâmbătă, 9 mai

Dacia Supur – Prietenia Crucişor Ora: 17:00

Diferit SM – Viitorul Viile Satu Mare Ora: 18:00

Duminică, 10 mai

Livada – Il Calcio SM Ora: 15:00

Voinţa Babţa – Olimpia Domăneşti Ora: 18:00

Voinţa Lazuri II Bercu – STA

Ugocea Porumbeşti – Platanul Marna, nu se dispută



Platanul Marna şi Ugocea Porumbeşti s-au retras din campionat, iar punctele acumulate se şterg conform regulamentului.

Primește ziarul gratuit pe email! Abonează-te și citești ziarul Gazeta Nord-Vest zilnic, gratuit. Abonează-te