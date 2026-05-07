Sport 07.05.2026 19:03
Programul meciurilor din fotbalul județean de la acest sfârșit de săptămână
    De un nou week end plin de fotbal avem parte în județ. Cu dueluri attractive în cele trei campionate organizate de AJF Satu Mare.
Liderul, Talna Orașu Nou are parte de o deplasare dificilă la Odoreu pe terenul uneia dintre echipele aflate într-o formă bună în această primăvară.
    Recolta Dorolț va juca la decebal în căutarea celor trei puncta care să mențină echipa lui Sorin Marian în plasa liderului.
    În Liga a 4-a avem parte de derby-ul local, Dacia Medieșu Aurit- Apa iar în Liga a 5-a se evidențiază duelul Supur- Crucișor.

Liga a IV-a ELITE - DENDIAROM – Etapa 4 (PLAYOFF)
Joi
CSM Olimpia Satu Mare II (U19) – Turul Micula Ora: 19:00
Sâmbătă, 9 mai
Oaşul 1969 – CSM Victoria Carei
Ora: 13:00 juniori / 15:00 seniori
Duminică, 10 mai
Unirea Tăşnad II / Decebal – Recolta Dorolţ
Ora: 16:00 seniori / 18:00 juniori
Someşul Odoreu – Talna Oraşu Nou
Ora: 17:00 seniori
(Joi, 14 mai, ora 17:00, teren Odoreu: meciul de juniori)

Liga a IV-a – Seria A – Etapa 16 (TUR 2)
Duminică, 10 mai
Dacia Medieşu Aurit – Victoria Apa Ora: 14:45
Înfrăţirea Tarna Mare – Voinţa Turţ Ora: 18:00
Recolta Dorolț II-Dara – Voinţa Lazuri, amânat
Sportul Botiz stă
Liga a IV-a – Seria B – Etapa 5 (PLAYOFF)
Sâmbătă, 9 mai
Kneho Urziceni – Schwaben K. Cămin
Ora: 15:00 juniori / 17:00 seniori
Duminică, 10 mai
Frohlich Foieni – Fortuna Căpleni Ora: 18:00
Crasna Moftinu Mic – Ghenci 2006 Ora: 18:00
Recolta Sanislău – Real Andrid Ora: 18:00
Ciumeşti – Someşul Oar Ora: 18:00
Liga a IV-a – Seria B – Etapa 4 (PLAYOUT) – RETUR
Duminică, 10 mai
Cetate 800 Ardud – Victoria Petreşti Ora: 18:00
Unirea Pişcolt – Vulturii Santău Ora: 18:00

Liga a V-a – Etapa 17
Sâmbătă, 9 mai
Dacia Supur – Prietenia Crucişor Ora: 17:00
Diferit SM – Viitorul Viile Satu Mare Ora: 18:00
Duminică, 10 mai
Livada – Il Calcio SM Ora: 15:00
Voinţa Babţa – Olimpia Domăneşti Ora: 18:00
Voinţa Lazuri II Bercu – STA
Ugocea Porumbeşti – Platanul Marna, nu se dispută

Platanul Marna şi Ugocea Porumbeşti s-au retras din campionat, iar punctele acumulate se şterg conform regulamentului.
