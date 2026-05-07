De un nou week end plin de fotbal avem parte în județ. Cu dueluri attractive în cele trei campionate organizate de AJF Satu Mare.
Liderul, Talna Orașu Nou are parte de o deplasare dificilă la Odoreu pe terenul uneia dintre echipele aflate într-o formă bună în această primăvară.
Recolta Dorolț va juca la decebal în căutarea celor trei puncta care să mențină echipa lui Sorin Marian în plasa liderului.
În Liga a 4-a avem parte de derby-ul local, Dacia Medieșu Aurit- Apa iar în Liga a 5-a se evidențiază duelul Supur- Crucișor.
Liga a IV-a ELITE - DENDIAROM – Etapa 4 (PLAYOFF)
Joi
CSM Olimpia Satu Mare II (U19) – Turul Micula Ora: 19:00
Sâmbătă, 9 mai
Oaşul 1969 – CSM Victoria Carei
Ora: 13:00 juniori / 15:00 seniori
Duminică, 10 mai
Unirea Tăşnad II / Decebal – Recolta Dorolţ
Ora: 16:00 seniori / 18:00 juniori
Someşul Odoreu – Talna Oraşu Nou
Ora: 17:00 seniori
(Joi, 14 mai, ora 17:00, teren Odoreu: meciul de juniori)
Liga a IV-a – Seria A – Etapa 16 (TUR 2)
Duminică, 10 mai
Dacia Medieşu Aurit – Victoria Apa Ora: 14:45
Înfrăţirea Tarna Mare – Voinţa Turţ Ora: 18:00
Recolta Dorolț II-Dara – Voinţa Lazuri, amânat
Sportul Botiz stă
Liga a IV-a – Seria B – Etapa 5 (PLAYOFF)
Sâmbătă, 9 mai
Kneho Urziceni – Schwaben K. Cămin
Ora: 15:00 juniori / 17:00 seniori
Duminică, 10 mai
Frohlich Foieni – Fortuna Căpleni Ora: 18:00
Crasna Moftinu Mic – Ghenci 2006 Ora: 18:00
Recolta Sanislău – Real Andrid Ora: 18:00
Ciumeşti – Someşul Oar Ora: 18:00
Liga a IV-a – Seria B – Etapa 4 (PLAYOUT) – RETUR
Duminică, 10 mai
Cetate 800 Ardud – Victoria Petreşti Ora: 18:00
Unirea Pişcolt – Vulturii Santău Ora: 18:00
Liga a V-a – Etapa 17
Sâmbătă, 9 mai
Dacia Supur – Prietenia Crucişor Ora: 17:00
Diferit SM – Viitorul Viile Satu Mare Ora: 18:00
Duminică, 10 mai
Livada – Il Calcio SM Ora: 15:00
Voinţa Babţa – Olimpia Domăneşti Ora: 18:00
Voinţa Lazuri II Bercu – STA
Ugocea Porumbeşti – Platanul Marna, nu se dispută
Platanul Marna şi Ugocea Porumbeşti s-au retras din campionat, iar punctele acumulate se şterg conform regulamentului.