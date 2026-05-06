Conferința Municipală de Alegeri a adus un nou vot de încredere și o echipă consolidată pentru următorul mandat

Miercuri, 6 mai 2026, Organizația Femeilor Social Democrate (OFSD) Satu Mare a organizat Conferința Municipală de Alegeri, un moment important care reconfirmă rolul activ al doamnelor social-democrate în viața publică și în dezvoltarea comunității sătmărene.

Evenimentul a reprezentat atât un prilej de analiză a activității din mandatul precedent, cât și o reafirmare a angajamentului pentru proiectele viitoare, într-un cadru caracterizat de unitate, responsabilitate și continuitate.

Evaluare și direcții pentru viitor

În cadrul conferinței, participantele au trecut în revistă activitatea desfășurată în ultimii ani, evidențiind implicarea constantă în inițiative sociale, educaționale și de sprijin pentru categoriile vulnerabile.

Totodată, întâlnirea a subliniat determinarea membrilor OFSD Satu Mare de a continua proiectele dedicate familiilor și comunității, punând accent pe nevoile reale ale cetățenilor.

Conducere reconfirmată prin vot

În urma votului exprimat de delegate, Manuela Rogoz a fost realeasă în funcția de președinte al Organizației Municipale OFSD Satu Mare, primind din nou încrederea colegelor pentru a coordona activitatea organizației în următorul mandat.

De asemenea, a fost stabilită și componența Biroului Municipal OFSD Satu Mare:

Prim-vicepreședinte: Alexandra Rusu

Secretar executiv: Alexandra Bulgărean

Vicepreședinți: Dariana Săsărman Țou, Alina Fulga Domokoș, Camelia Someșan, Margareta Costinaș, Luminița Crasnai, Ramona Andreica, Nicoleta Mihali

Membri ai biroului: Mariana Sălăgean, Alina Chiș, Adela Stănean, Eugenia Ardelean, Alina Pop, Alina Corodi, Anca Fernea, Sonia Belbe, Camelia Pop, Esmeralda Munteanu, Nicoleta Bandula, Adriana Boitor, Lena Boje, Rodica Uglai, Larisa Vadasz, Mihaela Mândruț, Alexandra Varaljai-Pop, Adriana Mărghitaș

Susținere din partea liderilor locali

La eveniment au fost prezenți și reprezentanți ai administrației și ai organizațiilor politice locale, printre care președintele Organizației Municipale PSD Satu Mare, Adrian Micle, vicepreședinții Consiliului Județean Satu Mare – Roxana Petca și Cătălin Filip, viceprimarul municipiului Satu Mare, Cristina Tămășan-Ilieș, consilierul local Mirela Suciu, președintele OSSD Satu Mare, Eugenia Sabău și secretarul executiv TSD Satu Mare, Claudiu Tămășan.

Prezența acestora a subliniat importanța organizației în structura politică locală și colaborarea instituțională în sprijinul comunității.

Mesaj de unitate și continuitate

La finalul conferinței, femeile din cadrul OFSD Satu Mare au transmis un mesaj clar de unitate, seriozitate și implicare. Cu încredere și determinare, noua echipă își propune să continue proiectele dedicate comunității și să susțină inițiativele social-democrate menite să răspundă nevoilor reale ale oamenilor.

