Impact devastator pe un drum județean din localitatea Mădăras

Un grav accident rutier, petrecut în după-amiaza zilei de 30 aprilie, a curmat viața unei tinere de doar 16 ani, din localitatea Gerăușa, provocând un val de durere în comunitate.

Intervenție de urgență pe DJ 108L

Potrivit informațiilor transmise de polițiștii rutieri din cadrul Poliției Orașului Ardud, apelul de urgență a fost înregistrat la ora 17:58, semnalând producerea unui eveniment rutier pe Drumul Județean 108L, în localitatea Mădăras.

Din primele cercetări, s-a stabilit că minora, care conducea un motociclu, nu ar fi păstrat distanța de siguranță față de un autoturism aflat în fața sa, condus de un bărbat de 31 de ani din localitatea Păulești, intrând în coliziune cu acesta.

Transportată la spital, dar fără șanse de supraviețuire

În urma impactului, adolescenta a suferit răni grave și a fost transportată de urgență la spital pentru îngrijiri medicale. De asemenea, au fost prelevate probe biologice pentru stabilirea unei eventuale alcoolemii.

Conducătorul autoturismului a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Final tragic și anchetă în desfășurare

Din păcate, în ciuda eforturilor medicilor, tânăra de 16 ani a decedat ulterior. Tragedia readuce în atenție riscurile majore din trafic și vulnerabilitatea participanților la circulație, în special a celor tineri.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate toate împrejurările în care s-a produs accidentul.