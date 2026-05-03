



Cea de-a LXVIII-a ediție a celebrat autenticitatea și obiceiurile străvechi ale zonei. Oficialități, artiști și ansambluri folclorice au dat viață unuia dintre cele mai importante evenimente din nord-vestul țării





Duminică, 3 mai 2026, pe dealul dintre Huta Certeze și Moișeni, a avut loc cea de-a LXVIII-a ediție a festivalului Sâmbra Oilor, unul dintre cele mai importante evenimente tradiționale din Țara Oașului. Manifestarea a reunit mii de participanți – localnici și turiști – veniți să celebreze obiceiurile autentice ale zonei.

Debut în ritmuri oșenești

Programul a început în jurul orei 11:00, cu evoluția ansamblurilor folclorice din mai multe localități ale județului Satu Mare. Pe scenă au urcat și elevii din Bătarci, dar și ansamblurile „Oașul” și „Sânzienele” din Negrești-Oaș, care au adus în fața publicului dansuri și cântece specifice zonei.

Prezență oficială la deschidere

Deschiderea oficială, programată la ora 13:00, a reunit numeroase oficialități. La acest moment au fost prezenți,, printer alții, deputatul PSD de Satu Mare, Mircea Govor, europarlamentaul PSD, Gheorghe Cârciu, prefectul Altfatter Tamas, președintele Consiliului Județean, Pataki Csaba, vicepreședinții Roxana Petca și Cătălin Filip, primarul orașului Negrești Oaș, Aurelia Fedorca, primarul comunei Certeze, Petru Ciocan, alți invitați.

Cei care au luat cuvântul au evidențiat nu doar importanța acestei sărbători câmpenești pentru comunitatea din Țara Oașului, cât și logevitatea acesteia.

Momentul central: „sâmbra oilor”

După deschiderea festivă, în jurul orei 13:20, a avut loc unul dintre cele mai așteptate momente – ritualul „sâmbra oilor”, ce presupune măsurișul laptelui și sfințirea turmelor. Obiceiul simbolizează începutul sezonului pastoral și reprezintă un element definitoriu al identității oșenești.

Artiști și atmosferă de sărbătoare

Pe parcursul după-amiezii, scena a fost animată de recitalurile unor artiști îndrăgiți ai muzicii populare: Ionela Bumb, Lavinia Pop, Andreea Mone, Gabriela Gavriș, Maria Petca Poptean și Aurel Tămaș.

Publicul s-a bucurat și de prestațiile Fraților Zele, ale artiștilor Nicolae Mureșan și Nicușor Mureșan, dar și de participarea unor ansambluri din țară și diaspora, precum „Vocea Diasporei Române în Franța” și „Dorul Oșenilor”.

Evenimentul s-a încheiat în jurul orei 18:00, cu evoluțiile ansamblurilor „Cununița”, „Cununița Năzdrăvană” și „Mugurii Codrului” din Mireșu Mare, care au încheiat într-o notă festivă o zi dedicată tradiției.

Un reper cultural major

Festivalul este organizat de Consiliul Județean Satu Mare, în parteneriat cu Instituția Prefectului – Județul Satu Mare, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare, primăriile din Certeze și Negrești-Oaș, precum și Casa de Cultură Negrești-Oaș.

Sâmbra Oilor rămâne un reper cultural de prim rang în nord-vestul României, contribuind esențial la păstrarea și promovarea patrimoniului tradițional oșenesc.