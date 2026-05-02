



„Sunt mândru că provin din familie de crescători de oi, am copilărit acolo, microbul oieritului încă îl duc cu mine. Unde este ciobănie, acolo nu-i sărăcie”, a transmis artistul, evocând legătura sa profundă cu tradițiile pastorale.

Acesta i-a invitat pe toți cei care iubesc obiceiurile autentice să participe la evenimentul devenit emblematic pentru Țara Oașului și Maramureș, unde tradițiile, muzica și viața de la stână sunt celebrate anual.

„Mâine, 3 mai, ne vedem pe Dealul de la Huta Certeze și Moișeni, la Sâmbra Oilor 2026. Pace pe pământ și între oameni bună voire. Doamne ajută”, a mai transmis Aurel Tămaș.

Sâmbra Oilor este unul dintre cele mai importante evenimente tradiționale din nordul țării, reunind în fiecare an mii de participanți, turiști și iubitori de folclor, într-o sărbătoare a comunității și a identității locale.