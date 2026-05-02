



Sâmbătă, 2 mai 2026, în Sala de Ședințe a Primăriei Comunei Certeze, a avut loc un eveniment cu o semnificație istorică și emoțională deosebită: oficializarea demersurilor de înfrățire între Comuna Certeze (județul Satu Mare) și orașul Gagny (situat în regiunea Île-de-France, în apropiere de Paris).

La această întâlnire solemnă au participat domnul Petru Ciocan, primarul Comunei Certeze, alături de domnul viceprimar și consilierii locali. De asemenea, evenimentul s-a bucurat de prezența domnului Robert Laszlo, managerul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale (CJCPCT) Satu Mare, precum și a doamnei Maria Moiș, președinta Asociației „Vocea Diasporei Române în Franța", alături de membrii asociației prezenți în sală. Din partea franceză, a fost prezent domnul Rolin Cranoly, primarul orașului Gagny, însoțit de reprezentanți ai administrației locale.

Această „înfrățire de suflet" reprezintă un pas fundamental în consolidarea relațiilor bilaterale, având ca scop principal promovarea schimburilor culturale, educative și administrative. Orașul Gagny, o localitate dinamică cu peste 48.000 de locuitori, găzduiește o comunitate românească puternică și bine integrată, formată din aproximativ 2.500 de persoane, majoritatea originari din Țara Oașului și Maramureș.

În cadrul evenimentului, au fost subliniate eforturile comune pentru păstrarea identității naționale în diaspora. Primăria Gagny a demonstrat o deschidere extraordinară față de comunitatea românească, oferind sprijin concret prin punerea la dispoziție a unor spații gratuite pentru întâlniri duminicale, cursuri de limba română pentru copii și organizarea de evenimente culturale. De asemenea, administrația franceză sprijină demersurile pentru construirea unei biserici ortodoxe românești în Gagny și oferă asistență pentru echivalarea diplomelor și integrarea profesională a românilor nou-sosiți.





„Apreciem foarte mult efortul dumneavoastră pentru cultură și pentru tot ce faceți aici, în special pentru folclor. Pentru mine este foarte important să acordăm o atenție specială diasporei române. Este esențial ca un copil de origine română, născut și educat în Franța, să poată interacționa cu părinții și bunicii săi în limba maternă atunci când vine în vacanță în România. Această înfrățire este o înfrățire de suflet, de inimă, care vizează integrarea și colaborarea tuturor generațiilor." —Rolin Cranoly, Primarul orașului Gagny





Participare internațională la Festivalul „Sâmbra Oilor"





Delegația franceză, condusă de primarul Rolin Cranoly, va participa duminică, 3 mai, la cea de-a LXVIII-a ediție a Festivalului Folcloric „Sâmbra Oilor", desfășurat pe dealul dintre Huta Certeze și Moișeni. Acest eveniment emblematic pentru Țara Oașului, cunoscut și sub denumirea de „Ruptul Sterpelor", marchează începutul sezonului pastoral prin tradiționalul măsuriș al laptelui și sfințirea turmelor.





Participarea delegației franceze la acest festival nu este întâmplătoare — ea reprezintă rodul muncii susținute a doamnei Maria Moiș, președinta Asociației „Vocea Diasporei Române în Franța", și a membrilor asociației, care au depus eforturi îndelungate pentru a face posibilă această înfrățire. Creată în 2023, asociația promovează tradițiile, cultura și obiceiurile românești în rândul copiilor născuți în diaspora, beneficiind de sprijinul Primăriei Gagny, al Ambasadei României la Paris, al UNESCO și al Institutului Cultural Român.

La ediția din acest an a festivalului „Sâmbra Oilor" va evolua un grup de țâpuritoare și copii din diaspora, cu vârste cuprinse între 6 și 18 ani, acompaniați și coordonați de ceterașul Dani Cânța. Reprezentanții asociației au propus totodată ca „Ciuperca de la Certeze" să devină un simbol al înfrățirii în orașul Gagny.





„Ziua Diasporei" – un nou proiect pentru comunitate





Ca un prim proiect concret al acestei înfrățiri, Primăria Certeze a anunțat inițiativa de a institui „Ziua Diasporei", o sărbătoare anuală care va avea loc în luna august, dedicată tuturor românilor plecați în străinătate care se întorc acasă în vacanță. Proiectul urmează să fie supus aprobării Consiliului Local.





„Vreau să-i mulțumesc domnului primar din Gagny și, totodată, să le mulțumesc fraților și surorilor noastre care sunt acolo, pentru că ne fac cinste. Oamenii din Certeze sunt recunoscuți ca fiind muncitori, harnici, cinstiți și corecți. Odată cu această înfrățire, ne-am gândit să instituim Ziua Diasporei în luna august, pentru a sărbători împreună cu toți cei care se întorc acasă." —Petru Ciocan, Primarul Comunei Certeze





Evenimentul de sâmbătă s-a încheiat cu un schimb simbolic de cadouri, primarul din Gagny primind un clop (pălărie tradițională oșenească) și o traistă oșenească, în timp ce delegația română a primit o sticlă de rom tradițional din Guadelupa, locul de origine al primarului francez.



