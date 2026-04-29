Deputatul PSD de Satu Mare acuză lipsa de competență și anunță necesitatea unei schimbări de direcție în guvernare

Deputatul PSD de Satu Mare, Mircea Govor, lansează un atac frontal la adresa actualului Executiv, solicitând retragerea sprijinului politic pentru premierul Ilie Bolojan. Într-o declarație politică depusă în Parlamentul României, acesta invocă un cumul de eșecuri administrative și decizii care, în opinia sa, au afectat direct populația și mediul economic.

Un verdict politic dur

„Eșecul premierului Bolojan nu mai poate continua” – este mesajul tranșant transmis de Mircea Govor, care susține că actuala guvernare a demonstrat incapacitate în gestionarea responsabilă a actului administrativ. Deputatul social-democrat reclamă o serie de derapaje, de la decizii greșite până la lipsa unei direcții coerente.

Potrivit acestuia, România are nevoie de „seriozitate, competență și respect față de cetățeni”, valori care, în viziunea sa, au lipsit în actualul context politic.

Critici: aroganță și lipsă de dialog

Govor acuză că, pentru prea mult timp, deciziile guvernamentale au fost marcate de „aroganță decizională” și de absența unui dialog real cu societatea. Mai mult, el susține că măsurile adoptate au avut consecințe directe asupra nivelului de trai al românilor.

Printre efectele invocate se numără:

creșterea presiunii asupra mediului privat

blocaje pentru comunitățile locale

afectarea echilibrului economic

Apel la o nouă direcție

În declarația sa, deputatul de Satu Mare conturează și direcția pe care o consideră necesară: investiții, stabilitate economică, consultare reală și politici orientate către cetățeni.

„România are nevoie de o nouă direcție”, afirmă acesta, pledând pentru măsuri concrete și coerente, în locul conflictelor și al promisiunilor.

Angajament pentru Satu Mare

În același context, Mircea Govor subliniază că își va continua activitatea în sprijinul cetățenilor din județul Satu Mare, punând accent pe proiectele de dezvoltare locală și pe reprezentarea intereselor comunității.

Mesajul final: rezultate, nu promisiuni

Discursul deputatului se încheie cu un mesaj direct și repetitiv, menit să accentueze nemulțumirea publică:

Românii nu mai cer explicații, ci rezultate.

Nu mai cer conflicte, ci soluții.

Nu mai cer promisiuni, ci respect.

În opinia sa, schimbarea de direcție nu mai este o opțiune, ci o necesitate.